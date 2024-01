Destapan los abusos y mentiras que Alicia Machado sufrió antes de dejar a Christian Estrada

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Como algunos recordarán, días atrás, Alicia Machado reveló que había terminado con Christian Estrada y aunque le envió buenos deseos, sí dejó entrever que no habían quedado en los mejores términos, puesto resaltó el hecho de que no debió darle ninguna "oportunidad" (hay que recordar que ésta no era la primera vez que cortaban su relación); sin embargo, hasta ese momento nadie se imaginaba lo que había pasado entre ellos para finiquitar las cosas de manera definitiva.

En días recientes, Javier Ceriani reveló frente a las cámaras de Chisme No Like una serie de cosas que Machado habría tenido que soportar a lo largo de esta segunda etapa de su relación con la expareja de Ferka, afirmando que la venezolana habría tenido que aguantar abuso de confianza y hasta corrió el riesgo de sufrir una fuerte estafa, puesto su ahora expareja intentaría quitarle 10 mil dólares que se traducen en 171 mil pesos mexicanos.

Según palabras de Ceriani, todo ocurrió en la víspera de Navidad, es decir, el 24 de diciembre, cuando Alicia Machado se percató de que Estrada la habría engañado con otra mujer. Aunque Javier no reveló el nombre de la tercera en discordia, sí afirmó que se trataba de una persona millonaria y residente de Nueva York. Supuestamente, ambos habrían mantenido una relación amorosa desde hace bastante tiempo, lo que llevó a la modelo a terminar las cosas de forma definitiva.

“Christian Estrada le habría puesto el cuerno con una millonaria de Nueva York que lo mantiene desde hace tiempo. Un gigoló, pero de los más altos que te puedas imaginar. Tras enterarse de esto, Alicia dijo ‘basta y se acabó’. Se lo dijimos, terminó mal, pero Alicia ya abrió los ojos.”

Christian Estrada habría engañado a Alicia Machado, según 'Chisme No Like'

Pero esto no fue todo porque, según Ceriani, antes de que su relación terminara, Christian le habría pedido 10 mil dólares a Alicia, supuestamente, para resolver algunos problemas que sostenía con Ferka, pero por alguna razón que se desconoce, Machado no hizo la transferencia. Este hecho, fue celebrado por Javier, puesto desde su perspectiva, de haber dado el dinero, la modelo jamás lo habría podido recuperar.

Por otro lado, en el tiempo en el que Alicia y Estrada vivieron juntos, éste no habría dado ni un solo peso para la manutención de su hogar, pago de servicios o de alimentos. Según información de Chisme No Like, todo lo habría pagado Machado y no solo eso, ya que Christian habría llevado a vivir a sus hermanos a la casa de la también actriz, lo que la llevó a estar al límite y a correrlos de su propiedad. Cabe señalar que, hasta el momento, la famosa no ha reaccionado a la investigación de Ceriani, por lo que se desconoce si todo esto es real.

Fuentes: Tribuna