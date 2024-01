¿Divorcio en Televisa? Tras rumor de ser gay, Sergio Mayer revela si terminó con Issabela Camil

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos días surgió el rumor de que Issabela Camil había corrido a Sergio Mayer de su casa luego de enterarse que el famoso había abierto su página en una conocida plataforma de contenido exclusivo. Fue el reportero Gabo Cuevas, quien mencionó que el actor y también político había dejado su hogar porque la actriz de Televisa habría enfurecido al saber que incursionaría vendiendo fotos en Internet.

Luego de toda la controversia, este jueves 25 de enero el mismo exintegrante de Garibaldi rompió el silencio en una entrevista al programa Venga la Alegría, donde desmintió tajantemente que su matrimonio se encuentre en crisis. Sergio habló de que presuntamente una de sus hijas lo exhibió en plena transmisión en vivo señalando que no se encontraba viviendo en la casa que comparte con Issabela.

El intérprete de novelas como La Madrastra y La fea más bella aclaró la situación y negar tajantemente que su matrimonio se encuentra en crisis. "No, no, una fan escribió ahí, ‘papá, ¿cuándo regresas a la casa?’, pero es juego que nosotros [tenemos], luego les digo ‘sí mi amor, dile a mami que le mando un beso’, pero son juegos que tengo con las fans, de que soy papá o de que soy su novio, y les digo ‘voy a ser novio por un día, por 24 horas’, pero no, nada que ver".

De forma contundente, Mayer rechazó que Issabela esté molesto con él por su reciente incursión en la plataforma y aseguró que él nunca ha dejado su hogar desde que está con la actriz: "Ya me acordé de esa fan que escribió eso, pero no, no es mi hija, yo aquí estoy en mi casa, por supuesto, la gente que sabe que hago lives conoce mi casa, mis espacios, yo nunca me he salido de mi casa en 19 años que llevo con mi mujer", agregó para recalcar que no se ha cambiado de domicilio.

Finalmente, Sergio Mayer volvió a asegurar que la villana de Televisa se haya molestado con él por su reciente incursión en las plataformas: "Yo jamás pondría en riesgo a mi familia por una página o por una publicación, y si se comete un error se rectifica, al contrario, mi mujer es la que me dice ‘órale, haz esto, hazlo así, hazlo acá’, mi mujer ahorita está… se fue a comer con suegra", explicó al respecto.

Fuente: Tribuna