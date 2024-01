Eric Clapton anuncia su regreso triunfal a México con un guitarrista invitado especial; mira los detalles

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El legendario músico Eric Clapton está de vuelta en el radar musical con la noticia de su esperado regreso a México. El icónico cantautor se presentará el 3 de octubre de 2024 en el Foro Sol, prometiendo una noche inolvidable llena de sus éxitos atemporales que han dejado huella en la historia del rock y el blues.

Esta no es la primera vez que Clapton pisa suelo mexicano; su debut fue en 2001 durante el Reptile World Tour, y desde entonces ha mantenido una conexión especial con sus fanáticos mexicanos. En esa ocasión, recibió críticas elogiosas, dejando una impresión duradera en el público.

Para esta nueva presentación, Eric Clapton ha decidido no solo regresar sino hacerlo con un toque especial. El guitarrista y cantante Gary Clark Jr., ganador de cuatro Premios Grammy, será el invitado especial en esta velada musical. Clark Jr., reconocido como "el futuro" del rock y blues a nivel internacional por la revista Rolling Stone, ha demostrado su destreza en la guitarra y su potente voz en diversos escenarios, incluyendo el Vive Latino en 2022.

La colaboración entre estos dos talentos promete una combinación explosiva de estilos musicales, llevando al público en un viaje envolvente a través de clásicos atemporales y nuevas interpretaciones. Gary Clark Jr. ha cosechado éxitos y reconocimientos, incluyendo la grabación de Come Together de The Beatles para la película Justice League de Zack Snyder y el Grammy al Mejor Álbum de Blues Contemporáneo por su trabajo en This Land, un álbum que ha recibido aclamación tanto de críticos como de fanáticos.

La venta de boletos para este esperado espectáculo comenzará con una preventa exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex el miércoles 31 de enero a las 2:00 PM a través de Ticketmaster. La oportunidad para asegurar un lugar en esta experiencia musical única estará disponible para el público en general a partir del jueves 1 de febrero a las 2:00 PM, tanto en la taquilla del Foro Sol como en Ticketmaster.

La combinación de la maestría musical de Eric Clapton y la energía vibrante de Gary Clark Jr. promete convertir este concierto en un hito musical que será recordado mucho después de que las luces del escenario se apaguen. Los fanáticos de la buena música y los amantes del rock y blues tienen una cita ineludible el 3 de octubre de 2024 en el Foro Sol.

