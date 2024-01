Evítalos: 2 errores al usar corrector que te hacen 'envejecer' al instante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Puedes usarlo para ocultar pequeños granos e imperfecciones de la piel y hacer que las ojeras desaparezcan en poco tiempo: el corrector es uno de los imprescindibles que no puede faltar en ningún neceser. Sin embargo, también puede convertirse en nuestro mayor enemigo si no lo utilizamos adecuadamente. Para que luzcas siempre lo más fresca posible, he investigado un poco para ti y te contaré los errores más comunes del corrector que te hacen envejecer.

Hacemos ejercicio con regularidad, siempre hacemos dieta y gastamos mucho dinero en procedimientos y productos de cuidado caros; las mujeres probablemente haríamos cualquier cosa para perder unos años. A veces son las cosas más pequeñas las que tienen el mayor impacto y nuestra rutina de maquillaje puede ser la culpable de hacernos parecer mayores de lo que realmente somos. Y para que esto nunca suceda, es importante saber aplicar el corrector correctamente y evitar los errores de maquillaje más comunes.

Estás usando el tono incorrecto para tu piel

Este es probablemente el error de corrector más común que han cometido casi todas las mujeres. Si tu corrector es del mismo color que tu base, entonces es demasiado oscuro para ti. Esto, a su vez, te hace parecer mayor y tus ojos parecen más cansados. Una crema demasiado clara hace que la tez parezca más una mascarilla y eso queremos evitarlo. Para obtener una tez lo más fresca posible, usa un corrector que sea entre medio tono y un tono más claro que tu tono natural de piel. Para encontrar el color óptimo para ti, prueba el producto a la luz del día, idealmente en tu rostro.

También sería una ventaja si conocieras tu tono. Por ejemplo, los correctores con componentes rojos son adecuados para pieles frías con matices azulados o rojizos. Por el contrario, las mujeres con piel cálida y tez dorada o beige se adaptan mejor a correctores con matices que van del marrón al amarillento. Si no puedes decidir entre dos colores, elige el tono más claro.

Te olvidas de la prebase

No importa si tenemos 30 o 50 años: una base uniforme es fundamental para cualquier maquillaje. Si se descuida o incluso se olvida, el resultado es bastante antinatural. En este caso, especialmente en las mujeres maduras, el corrector es difícil de difuminar y se fija en las arrugas. Para evitar esto y preparar de forma óptima tu piel para el maquillaje, utiliza siempre una prebase. Para una mejor fijación, los expertos recomiendan aplicar la prebase después de aplicar la crema.

Fuente: Tribuna Sonora