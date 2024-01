'Exatlón México': ¿Qué equipo va a ganar la Villa 360 HOY, jueves 25 de enero del 2024?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Exatlón México han sido víctimas de los spoilers, debido a que a pocos días de acaba la semana, se ha revelado que equipo va a ganar una de las competencias más importantes para los atletas, en la que se juega la estadía dentro la Villa 360, la noche del día de hoy, jueves 25 de enero del 2024, sorprendiendo a todos al señalar si es que los Rojos se impondrán a los Azules como suele pasar.

Como se sabe, semana a semana los dos equipos se enfrentan en un duelo a 10 puntos para conocer cuál de los van a poder tener los privilegios que otorga estar en la casa, mientras que los otros deben de sufrir en la poco cómoda Barraca, la cual desde las primeras temporadas siempre ha sido uno de los peores castigos para los colorados que viven sus momentos más terribles en competencia al estar en dicho lugar.

Y ahora, este jueves 25 de enero se disputarán la Villa 360 para saber quienes se quedarás las próximas cuatro noches del jueves, viernes, sábado y domingo, causando una alta expectativa de que los celestes ganen algo, dado a que los pasados dos días las competencias de premios, como La Batalla Colosal pasaron a manos de los integrantes del equipo liderado por Pato Araujo, aún pese a todas sus perdidas recientes.

Pero, pese a las esperanzas de que Javier Márquez, Andrés Fierro y el resto de los Azules puedan disfrutar de la Villa 360, el canal de YouTube de Proyecto TV, que es experto en spoilers de la competencia deportiva, ha afirmado que la realidad es que una vez más los Rojos se llevaran la victoria dejando sin nada a sus rivales, afirmando que será un duro golpe para ellos ante la situación que viven.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de simples especulaciones, debido a que esto no proviene de una fuente directa de la empresa, y no es 100 por ciento confiable que este vaya a ser el resultado de la competencia, por lo que no será hasta la noche de este jueves 25 de enero que se va a saber por fin si es que serán los Famosos quienes se llevarán el triunfo ante los Contendientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui