Fallece Herbert Coward, el hombre desdentado de 'Deliverance', en un trágico accidente

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El mundo del cine lamenta la pérdida de Herbert Coward, reconocido por su icónico papel como el Hombre Desdentado en la película clásica Deliverance de 1972. Coward, de 85 años, encontró su trágico final en un accidente automovilístico el miércoles por la tarde, en el condado de Haywood, Carolina del Norte.

El fatal accidente también cobró la vida de su pareja, Bertha Brooks, de 78 años, así como la de su querida mascota chihuahua y una ardilla. Según informes de ABC News, el Nissan plateado en el que viajaban Coward y Brooks fue impactado por un camión conducido por un joven de 16 años. Las autoridades señalaron que ninguno de los ocupantes del vehículo llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del incidente.

Coward y su mascota ardilla

El trágico suceso ocurrió cuando Coward intentaba girar en la autopista US Route 23 después de una cita médica, pero aparentemente no cedió el paso, según indicaron fuentes policiales a FOX Carolina. Aunque el conductor adolescente fue trasladado a un hospital local tras el accidente, su estado de salud aún no ha sido confirmado. Los informes policiales determinaron que no se cometió ningún delito y que el joven no enfrentará cargos.

Herbert Coward saltó a la fama con su inolvidable interpretación en Deliverance, donde pronunció algunas de las líneas más memorables de la película, incluyendo el famoso diálogo: "Tiene una boca muy bonita, ¿no?". Según reveló el propio Coward en una entrevista con News 13, muchas de sus líneas en la película fueron improvisadas.

El actor consiguió el papel gracias a su encuentro con Burt Reynolds mientras trabajaban juntos en el parque de diversiones Ghost Town in the Sky en Maggie Valley, Carolina del Norte. Reynolds, quien también participó en Deliverance, insistió en que Coward fuera considerado para el papel.

A pesar de sus limitaciones educativas, Coward demostró su talento como actor y dejó una impresión perdurable en la industria del entretenimiento. Su amistad con Reynolds perduró a lo largo de los años, y el actor recordó con cariño sus encuentros con la estrella, incluso semanas antes del fallecimiento de Reynolds en 2018.

'Deliverance'

Herbert Coward vivió una vida tranquila en sus últimos años en su casa de montaña, donde era frecuentemente visto por los lugareños con una ardilla mascota en su hombro. A pesar de su retiro de la actuación después de Deliverance, Coward regresó brevemente a la pantalla en proyectos como Ghost Town: The Movie en 2007 y un episodio de Hillbilly Blood en 2013.

La partida de Herbert Coward deja un vacío en la industria cinematográfica, pero su legado perdurará a través de sus inolvidables contribuciones al arte del cine.

FUente: Tribuna