Génesis Aleska afirma que es inocente tras su detención y confiesa impactante advertencia

Ciudad de México.- La famosa y reconocida influencer, Génesis Aleska, fue completamente sincera sobre su arresto en México, dejando muy en claro que es inocente y que su detención fue injusta en su totalidad, pero sorprendió a más de uno cuando hizo la confesión de que antes de tomar un vuelo al país recibió una impactante advertencia por parte de su abogado al respecto, que alertó a su familia.

La modelo venezolana logró entrar a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, de la cadena Telemundo, luego de su detención en México, tras ser señalada por su presunta participación en el robo de relojes de lujo. La integrante del tan famoso reality show rompió el silencio y reafirmó su inocencia, después de ser aprehendida por las autoridades durante su llegada a la Ciudad de México el pasado 20 de enero.

Después de ser presentada en el foro de televisión, la expareja de Nicky Jam y Maluma, expresó que: "Creo que la vida me puso a prueba y pasé la prueba, que era mantener mi fe inquebrantable porque yo sabía lo que iba a pasar". Sin entrar en detalles, Aleska, quien vive en Miami, Estados Unidos, mencionó que antes de viajar a la capital azteca recibió una llamada de su abogado para advertirle sobre su situación legal.

Génesis Aleska. Internet

Ante este hecho dejó en claro que estaba consiente que iba a ser detenida y recibida por elementos policíacos del país: "Yo sabía lo que iba a pasar, Dios me puso a prueba y pasé la prueba, que era mantener mi fe inquebrantable porque yo sabía lo que iba a pasar. Unos minutos antes de subirme al vuelo de Miami a México recibo una llamada de mi abogado para notificar que había una orden de aprehensión en México".

La famosa de 33 años aseguró que su familia le suplicó no viajar a México: "Mis hermanas estaban desesperadas y me suplicaron que por favor me quedara, que no tomara ese vuelo, que pensara en ellas, que pensara en mi familia, pero no les hice caso". No obstante, Génesis manifestó que su intención nunca fue evadir a la justicia: "Les dije que yo iba a enfrentar esa situación, iba a dar mi cara y que así me metieran presa, yo iba a demostrar mi inocencia porque yo no iba a estar en persecución o escondiéndome como si fuera una delincuente cuando no lo soy".

Cabe mencionar que luego de varias horas en el penal de Santa Martha Acatitla, Aleska demostró su inocencia y salió libre, integrándose así a La Casa de los Famosos, donde señaló que todo lo sucedido no fue más que una equivocación y dijo de manera contundente que es inocente.

Fuente: Tribuna del Yaqui