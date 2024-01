Inmóvil y en silla de ruedas: César Bono da dura noticia en 'Hoy' y entristece a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor César Bono estremeció a todos los televidentes de Televisa debido a que en una reciente entrevista con el programa Hoy, compartió que sus problemas de salud son graves y le impiden aceptar proyectos profesionales. El intérprete de cine, teatro y televisión manifestó que aunque le encantaría dar vida a Alex Lora en su bioserie, nunca podrá hacer el proyecto debido a su inmovilidad.

Recientemente el protagonista de la exitosa serie Vecinos, donde interpreta al querido personaje 'Frankie Rivers', confesó que lleva 5 años lidiando con "fuertes dolores debido a la hemiplejia (parálisis de la mitad del cuerpo) y la mano espástica (los músculos permanecen contraídos de manera permanente)" que sufre, de acuerdo con información recogida por la revista TVNotas.

Tras revelar estas condiciones médicas y haber sobrevivido a ocho infartos, este miércoles 24 de enero don César apareció usando silla de ruedas para transportarse en los pasillos de Televisa y habló sobre la posibilidad de interpretar al líder de 'El Tri' en un proyecto biográfico: "Pues mira, me encantaría pero estoy malito, no tengo movilidad, no creo que lo pueda hacer", mencionó el actor de programas como Hospital de la Risa, Diseñador ambos sexos y La Güereja y Algo Más.

Bono, quien también ha trabajado en TV Azteca porque ya no tiene exclusividad, aseguró que tiene una excelente relación con el padre de Celia Lora ya que se conocen desde hace años: "Yo por mí encantado, somos cuates desde niños, yo sí lo conocí cuando no era 'El Tri', trabajé con el baterista del grupo, no sé qué es lo que pasa conmigo que tengo más amigos músicos que actores", declaró el histrión.

Además, el intérprete aseguró que muchos fans creen que él y Alex son idénticos tanto en el físico como en su voz: "Siempre nos han dicho que nos parecemos mucho físicamente, pero a mí hasta me han dicho Alex y cuando digo 'yo no soy el del Tri', también dicen que hablamos igual... Me llevo muy bien, yo por mí, fascinado". Y antes de cerrar la entrevista, Bono envió un mensaje a la conductora Galilea Montijo: "¿Galilea por qué estás tan hermosa? ¿porque eres de Guadalajara?

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy