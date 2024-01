José Eduardo Derbez anuncia que será padre por primera vez y muestra ultrasonido

Ciudad de México. - José Eduardo Derbez, conocido por su participación en la exitosa película El Roomie, sorprendió a sus seguidores durante la tarde del jueves 25 de enero con una emocionante noticia: ¡se convertirá en padre muy pronto por primera vez!

El actor compartió la feliz noticia a través de su cuenta de Instagram, junto a su novia Paola Dalay. En la publicación, José Eduardo expresó su emoción y nerviosismo ante la llegada de su primer hijo, acompañado de dos imágenes donde se le ve a la pareja sosteniendo un ultrasonido del bebé.

Aunque la pareja no proporcionó más detalles sobre el embarazo de Paola, la fotografía mostraba un tierno momento entre ellos, intercambiando un beso en los labios. En menos de 10 minutos de haber compartido la noticia con sus tres millones y medio de seguidores en Instagram, la publicación recibió casi 40 mil Me gusta, demostrando el apoyo y la emoción de sus seguidores ante la próxima llegada del bebé.

Pero eso no fue todo lo que compartieron, pues en su canal de YouTube, el actor subió un video en donde él y su novia platican cómo fue que se enteraron de la feliz noticia. “Estamos sorprendidos, emocionados, contentos, ella está embarazada. Yo parezco embarazado, pero ella es la que está. Qué emoción, tenemos la mente con muchas cosas. tenemos nervios, miedo, muy normal, creo yo”.

Yo estaba grabando un proyecto y ella tenía uno que otro síntoma, no le había bajado...le dije ‘hazte la prueba’, ella me iba a acompañar ese día al set de grabación, me dijo ‘mejor ya cuando regresamos en la noche hacemos la prueba’ Se la hizo, la dejó en el baño”, y ya luego lo supieron, apuntaló en su clip que dura 15 minutos.