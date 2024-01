Leslie, novia de Emilio Osorio, confronta a Alfredo Adame en 'LCDLF' y defiende a Wendy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa estrella de realitys y reconocida influencer, Leslie Gallardo, que es actualmente la novia de Emilio Osorio, recientemente reveló que confrontó muy molesta al tan polémico actor de melodramas y también presentador de TV, Alfredo Adame, cuando se toparon frente a frente en La Casa de los Famosos, aclarando que defendió a la tan querida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara.

Fue el pasado martes 23 de enero cuando se estrenó la cuarta temporada del reality show realizado por Telemundo, y con tan solo un par de días al aire ya ha salido mucha información de los integrantes y están poco a poco a surgir intensas polémicas al respecto, incluso ya habría una enemistad entre Gallardo y el expresentador del programa Hoy ante la postura que este mostró en contra de Guevara poco antes de entrar a la casa.

Como se sabe, el 19 de enero, el exparticipante de realitys como Soy Famoso... ¡Sácame de Aquí!, no tuvo piedad al momento de tachar a Guevara de lo peor: "Ese gordo horrendo ¿qué? yo no lo conozco a ese gordo feo, no tiene talento, no tiene absolutamente nada, más que ser un gordo feo. No es una mujer, yo no lo reconozco como una mujer, a la naturaleza no se le engaña, cuerpo de tamal mal amarrado", asegurando que Televisa se fue a la ruina por su culpa al no prepararse y hasta afirmó que le va a "partir su pu... madre".

Y ahora, la mañana de este jueves 25 de enero, la exintegrante de Acapulco Shore afirmó que cuando estuvo frente a frente con Adame le reclamó de inmediato que ofendiera de tal manera a la reconocida influencer, relatando el momento: "Le dije: 'Quiero preguntarte porqué hablaste así de Wendy Guevara en la entrevista', y me dice: 'Pero yo nunca la ataqué, porque a mí se me hacía una persona que la televisora que había estado como que la impulso y le dio todo, pero no tiene nada de talento'".

Ante este hecho, Leslie declaró que no se quedó callada y le respondió: "A mí el comentario que me molestó y metí a la platica fue por ser transfóbico. Por eso le dije que si para ti Wendy no es una mujer, para mí no eres un ser humano", afirmando de manera contundente que la comunidad trans y LGBTQ+ no deberían de apoyarlo pues se contradecía solo, incluso lo criticaron por darle un beso en los labios a 'La Divaza'.

Fuente: Tribuna del Yaqui