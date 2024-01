¿Llegan a los golpes? Alfredo Adame se lanza en contra Lupillo Rivera en ‘LCDLF 4’

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, La Casa de los Famosos México de Televisa no dejó indiferente a nadie, eso ya es cosa del pasado y Telemundo lo hizo saber al juntar un explosivo casting para participar en la cuarta edición del mencionado reality show. Un ejemplo de ello ocurrió desde que anunciaron que celebridades estarían dentro del programa de telerrealidad, como es el caso de Lupillo Rivera y Alfredo Adame hecho que alertó a más de uno.

Como recordarán, Ana María Alvarado de Sale el Sol llegó a predecir que las cosas podrían salirse de control con la introducción el expresentador de Hoy, afirmando que dado al afán de los organizadores del reality show para superar las polémicas vistas en ediciones anteriores, habrían incluido a gente inestable, como es el caso de Adame, lo cual podría explotarles en el momento en el que las cosas se pongan mucho más tensas.

“En su afán de generar escándalos y generar controversia, tienen que pensar muy bien a qué elementos meten, porque con tal de hacer show meten a Alfredo Adame y meten a gente que puede ser que se le salga de control”, resaltó la conductora.

Asimismo, el propio Adame llegó a amenazar con que podría arremeter contra el exnovio de Belinda, argumentando que se trata de una persona muy “fiestera” y él realmente no encaja en ese molde, puesto la estrella de Cuando Me Enamoro prefiere dormirse temprano y, en caso de no hacerlo así, podría vengarse, aunque ésto último lo dijo a tono de broma, mucha gente que presenció la entrevista a Sale el Sol se lo tomó muy en serio.

“Lupillo Rivera, ese muchacho es muy fiestero. Si no me deja dormir antes de la nueve o 10 de la noche lo voy a fumigar con mi arma químico bactereológica que son las flatulencias nocturnas.”, resaltó el exactor de novelas.

Es bajo este contexto que llegamos a los primeros días del encierro y es que, según lo captado con las cámaras del reality show, a pocas horas de haber comenzado, Adame ya protagonizó su primer altercado con Rivera, a quien le lanzó fuertes comentarios que hacían referencia al aspecto físico del cantante de Las Tóxicas, pero… ¿qué dijo Alfredo? En la escena se puede ver que está charlando con otros integrantes del concurso, con quienes se burla de que el hermano de la denominada ‘Mariposa de Barrio’ se ve mucho mayor de lo que es.

Alfredo Adame es considerado como el participante más conflictivo de 'LCDLF'

Según declaraciones de Alfredo, Lupillo se vería de 70 años y no de 50 (edad que tiene realmente), esto desató las risas de sus compañeros. Como era de esperarse, estas declaraciones no pasaron por desapercibidas para las personas que miran el show, especialmente para quienes desean que el cantante de ¿Qué me presumes? Se convierta en uno de los finalistas del programa de telerrealidad, quien según informan, ha tratado de mantenerse tranquilo ante las declaraciones de Adame.

Fuentes: Tribuna