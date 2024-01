Michelle Salas revela terrible padecimiento; hermano de Luis Miguel se pronuncia con noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente la famosa modelo e influencer, Michelle Salas, acaba de emplear sus redes sociales para confesar el terrible padecimiento que le está causando mucho sufrimiento y que no haya remedio que la sane, por lo que su tío, Alejandro Basteri, hermano del famoso cantante nacionalizado mexicano, Luis Miguel, acaba de pronunciarse al respecto y dio una inesperada noticia de su sobrina.

Fue mediante su cuenta de Instagram que Michelle reconoció que está padeciendo de insomnio, lo que afirma le está afectando demasiado: "Ay no, no están entendiendo. Me acosté a las 10 de la noche tratando de dormir las horas que quería dormir y fue imposible. Estoy teniendo un grave problema y no sé quién me pueda ayudar. Me tomé magnesio, me tomé melatonina y no logro desconectarme. Mi cerebro no desconecta, me duele el cerebro y todo el tiempo en la noche estoy como que despierta pensando y no logro descansar nada".

Ante este hecho hizo una fuerte súplica a sus millones de seguidores: "Si tienen algún tipo de recomendación, sugerencia, idea, algún doctor del sueño que me pueda ayudar, se los agradecería infinitamente. La verdad es que se ha vuelto ya un issue (problema) y tampoco me quiero acostumbrar a no dormir. Se me hace rarísimo porque antes yo no tenía ningún tipo de problema durmiendo, en el avión, en el tren, en donde estuviera".

Michelle y Luis Miguel. Internet

Y ahora, este jueves 25 de enero, cuando su tío, Alejandro Basteri cuando fue captado por la prensa durante su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México, se mostró renuente a hablar de su familia, pero se pronunció sobre el reciente padecimiento que tiene su sobrina. Ante las primeras preguntas sobre el estado de salud de la influencer, quien reveló en redes sociales que tiene dos años batallando para conciliar el sueño, el empresario únicamente respondió: "Ahorita vamos a Nuevo Laredo a pasar lo que es la copa de golf, soy invitado, vamos a presentar tanto la marca Basteri Collection, como lo que es el mezcal Frida Kahlo".

Tras la insistencia de la prensa sobre la primogénita del intérprete de temas como La Incondicional y Suave, Alejandro recalcó: "cuestiones familiares ahorita prefiero no contestar mucho", sin embargo, al escuchar que a la bisnieta de Silvia Pinal se le inflamó la cabeza porque no puede dormir, Basteri contestó: "no entiendo de esas cosas, es muy feo, no, no estoy enterado de eso".

No obstante, el hermano del intérprete de Culpable o No manifestó que la última vez que pudo convivir con Michelle la pasó muy bien: "Gracias a Dios tuvimos una buena reunión familiar, estamos muy contentos, ¿y qué más les puedo decir?", dijo Alejandro sobre la vez que fue captado con la influencer y su esposo durante los conciertos de Luis Miguel en el 2023.

Y precisamente hablando de los shows del artista nacionalizado mexicano, tras los comentarios con respecto a que su hermano ya superó a artistas de la talla como U2 y Madonna, Basteri replicó: "No tengo nada más qué decir, muchísimas gracias, todo muy bien, estamos muy felices y le costó muchísimos años, décadas, estar donde está". Antes de retirarse del lugar, Alex externó su tristeza por el reciente fallecimiento del empresario Carlos Bremer, quien ayudó a impulsar la carrera de su hermano tras su crisis económica.

Fuente: Tribuna del Yaqui