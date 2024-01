Muere la cantante Melanie Safka, famosa por su gran éxito 'Brand New Key'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El mundo de la música está de luto tras la trágica pérdida de Melanie Safka, más conocida como Melanie, la talentosa cantautora detrás de éxitos como Brand New Key y Lay Down (Candles In The Rain). Melanie falleció el 23 de enero a la edad de 76 años, según anunciaron sus hijos Leilah, Jeordie y Beau-Jarred.

En un emotivo mensaje compartido en las redes sociales, sus hijos expresaron la difícil noticia y la profunda tristeza que están experimentando tras la partida de su madre. "Queridos", comenzaron, reflejando el saludo característico de Melanie cuando se dirigía a sus fanáticos, "Esta es la publicación más difícil de escribir para nosotros... Mamá pasó, pacíficamente, de este mundo al siguiente el 23 de enero de 2024". La causa de su fallecimiento no fue revelada de inmediato.

Presentación de Melanie

Los hijos de Melanie elogiaron el legado de su madre como una de las mujeres más talentosas, fuertes y apasionadas de su época, destacando que cada palabra que escribió y cada nota que cantó reflejaba su extraordinario talento y dedicación a la música. Invitaron a los fans a encender una vela en honor a su madre el 24 de enero a las 10 p.m., hora del centro, como muestra de respeto y cariño.

Melanie, nacida como Melanie Anne Safka en Astoria, Queens, en 1947, dejó una huella indeleble en la industria musical con su estilo único y su voz inconfundible. Aunque su serie de éxitos se concentró principalmente en la década de 1970, Melanie continuó grabando y actuando en vivo hasta el final de su vida.

Melanie

Su ascenso a la fama comenzó con el éxito internacional de su sencillo Bobo's Party en 1969, seguido por su actuación en el icónico Festival de Música y Arte de Woodstock ese mismo año. Posteriormente, Melanie alcanzó la cima de las listas con su emblemática canción Brand New Key en 1971, que se convirtió en un himno de la época y le valió la certificación de oro.

A lo largo de su carrera, Melanie desafió las expectativas y exploró diversos temas en sus canciones, ganándose el respeto y el aprecio de una base de fans leales en todo el mundo. Su legado perdurará a través de su música atemporal y su impacto duradero en la industria musical.

Melanie dejó una marca indeleble en la música folk y continuó siendo una fuente de inspiración para generaciones futuras de artistas. A pesar de su partida, su espíritu creativo y su contribución a la música perdurarán en el corazón de sus admiradores.

Se espera que el nuevo álbum de versiones de Melanie, titulado Second Hand Smoke, sea lanzado póstumamente a finales de este año, lo que brindará a los fans una oportunidad más para apreciar su incomparable talento y legado musical.

Fuente: Tribuna