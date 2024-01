Sergio Arau regresa con 'Tocada y Fuga', una noche de rock en el Lunario del Auditorio Nacional

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El multifacético Sergio Arau, reconocido guitarrista y artista visual, anuncia su regreso triunfal a la Ciudad de México con el explosivo espectáculo Tocada y Fuga. La cita para esta noche desenfrenada de rock y humor está marcada para el 28 de febrero en el Lunario del Auditorio Nacional, prometiendo ser una experiencia única que combina la genialidad musical característica de Arau.

En Tocada y Fuga, Lazlo De la Vega Morris Balam, más conocido como Sergio Arau, nos invita a un viaje desbordante donde comparte anécdotas y vivencias con los grandes compositores de la música clásica. Sin embargo, no te equivoques, este no es un espectáculo convencional; aquí no encontrarás historias aburridas ni partituras polvorientas. Arau da vida a letras nunca antes escuchadas con arreglos musicales que abrazan géneros tan diversos como el rock, opera, tango, cumbia, rap, charlestone, ska, blues, y más. Es una auténtica fiesta de estilos que promete mantener al público en constante sorpresa.

Crédito: Ocesa

Sergio Arau, también conocido como El Uyuyuy, ha dejado su huella como pionero del rock en español, destacándose como guitarrista de la emblemática banda Botellita de Jerez. Su versatilidad lo ha llevado a incursionar en diversas expresiones artísticas, desde la ilustración de libros para niños hasta la caricatura política en periódicos. Además, dirigió la icónica película Un Día Sin Mexicanos, consolidándose como un referente en la escena cultural mexicana.

Con Tocada y Fuga, Arau busca llevar a su audiencia a un territorio sin límites, donde la música y el humor se entrelazan de manera magistral. Este show promete ser un deleite tanto para los fanáticos de su carrera musical como para aquellos que buscan una experiencia diferente y llena de diversión.

El Lunario del Auditorio Nacional será el escenario perfecto para esta inolvidable noche de rock. La fusión única de géneros y la creatividad desbordante de Sergio Arau garantizan una presentación histórica que será comentada mucho después de que las luces del escenario se apaguen. Los boletos para Tocada y Fuga ya están a la venta y pueden adquirirse en las taquillas del Lunario o a través de www.ticketmaster.com.mx.

