Taylor Swift, víctima de IA: Filtran FOTOS íntimas de la cantante; crean el #ProtectTaylor

Estados Unidos.- De nueva cuenta la famosa y reconocida cantante estadounidense, Taylor Swift, se encuentra en medio del escándalo, pues se ha hecho viral que fue víctima de la IA, dado a que hace un par de horas atrás filtraron fotos íntimas, que son falsas, de la creadora de temas como You Belong To Me, por lo que en redes sociales sus millones de seguidores han creado el #ProtectTaylorSwift.

De nueva cuenta el nombre de la querida cantante de Cruel Summer se encuentra dando mucho de que hablar, debido a que hace poco, además de tener que lidiar con el tema de su acosador, el cual fue identificado como David Crowe, que ha sido arrestado en tres ocasiones en los últimos meses tratando de ingresar a su hogar en Nueva York, ahora también debe de sobreponerse a filtraciones de imágenes suyas falsas.

Las fotografías conocidas como deepfakes, fueron creadas por un usuario de internet con la ayuda de la Inteligencia Artificial, siendo sus siglas IA, en las cuales la colocó en poses muy provocativas y también ofensivas sin nada de ropa, supuestamente mientras que se encuentra en un juego de los Kansas City Chiefs, a los cuales ha asistido con regularidad en los últimos meses para ver jugar a su pareja, el ala cerrada Travis Kelce.

Ante este hecho, el usuario que creó las imágenes celebró que se volvieran virales, destacando que no creyó que podría lograr tanto alcance, sin embargo, poco después se mostró arrepentido: "Hermano, ¿qué he hecho? Podrían aprobar nuevas leyes debido a mi publicación de Taylor Swift. Si Netflix hiciera un documental sobre imágenes de IA, me pondrían como villano. Nunca había terminado tanto", tras lo que cambió su privacidad y solo los seguidores aprobados pueden ver sus tweets.

Y aunque la cantante no se ha pronunciado al respecto, miles de sus fans a través de X, antes conocido como Twitter, han hecho tendencia el #ProtectTaylorSwift, que busca que se eliminen las imágenes, además de pedir un alto a su difusión con mensajes como: "La gente que comparte las fotos de AI es repugnante y repugnante. #ProtectTaylorSwift a toda costa", "Usar pornografía de alguien generada por IA es horrible e imperdonable. Ustedes necesitan ser encarcelados", "No soy un veloz, pero se debe detener la difusión de imágenes de IA de Taylor Swift. Ella es un ser humano con sentimientos, por muy rica que sea, todavía duele".

Cabe mencionar que no se compartirán las imágenes por su gráfico contenido y proyección de la creadora de Lover.

