Tras denunciar abuso, actriz de Televisa da desgarradora noticia y destroza a Cynthia Klitbo

Ciudad de México.- Después de haber denunciado abuso, la famosa actriz de Televisa y reconocida estrella de realitys, Gaby Spanic, recientemente brindó una entrevista a varios medios de comunicación, a los cuales dejó con la boca abierta ante una desgarradora noticia, tras lo que además no tuvo piedad al momento de destrozar por completo a la famosa y polémica actriz, Cynthia Klitbo.

Como se sabe, durante su participación en Secretos de Villanas 2, Spanic dejó en shock a sus colegas al afirmar que fue abusada por Pablo Montero al estar en La Casa de los Famosos, señalando que: "Estábamos en el cuarto de fumadores y de repente yo lo veo y me dice 'tú siempre me has gustado'. Me estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó en los senos. Empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo y me quería besuquear a la fuerza", asegurando que todo eso lo ocultaron en Telemundo para evitar el escándalo.

Y ahora, a unos cuantos meses de estas fuertes declaraciones, Spanic al ser cuestionada sobre la confianza en el medio, la actriz de La Usurpadora señaló que ella era una mujer que no confiaba en nadie, que sabía perfectamente que no había lealtades a veces ni en la propia familia, que las traiciones llegaban de todos lados, por lo que prefería mantenerse ella con sus asuntos y no meterse en la vida de los demás.

Gaby Spanic. Internet

De igual forma, cuando le cuestionaron del presunto abuso al que se acusa al actor de melodramas como Fuego en la Sangre, esta señaló que Montero por más que niegue lo dicho, sabe bien que es un "mentiroso" y un "poco hombre" que sabía perfectamente bien lo que había pasado en la tercer temporada del reality show emitido por Telemundo, que había pruebas y ella no iba a hablar más del tema.

Finalmente, la hermana de Daniela Spanic al ser cuestionada que Klitbo dijo que no le guarda rencor para no contraer cáncer a futuro, ella solo podía decir que no le guarda rencor a nadie por ningún motivo, y no por cuestiones de salud, sino que simplemente no se quedaba clavada en peleas que no afectaban en nada en su vida, como las que tuvo al interior del reality de villanas junto a la reconocida actriz y cantante, Laura Zapata.

Fuente: Tribuna del Yaqui