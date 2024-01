(VIDEO) Laura Zapata explota contra chica trans: "Ya basta de tales desfiguros"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las cosas han cambiado y ahora la población es más susceptible a responder a aquellos comentarios con tintes discriminatorios. El silencio ya no es una opción ante discursos intolerantes o que atacan a las minorías. Esta reacción suele incomodar a quienes se beneficiaban de la sumisión, por lo que suelen llamar "generación de cristal" al grupo que responde a temas sociales o de interés ideológico. Un ejemplo lo encarna Laura Zapata que expresó su "opinión" en redes sociales sobre una joven trans.

Todo comenzó con una mujer trans que denunció a un vendedor de zapatos a través de un video. La chica contó a sus seguidores que acudió a un establecimiento de zapatos para buscar calzado de su agrado. Durante su estancia en el local le solicitó amablemente al trabajador que se refiriera a su persona bajo el pronombre "ella" (como se identifica). No obstante, el comerciante "no paraba de decirme ÉL", lamentó la creadora de contenidos. Según relató, el dependiente se negó y le respondió: "Yo no te voy a decir ELLA, a mi no me importa". Este comportamiento fue tachado de transfóbico por la joven, quien también pidió ayuda a los internautas para que su caso llegara a autoridades capacitadas para atender la discriminación que vivió.

No es posible que tengamos que vivir este tipo de cosas", dijo.

El clip tomó tal fuerza que llegó a manos de cientos de cibernautas, entre ellos, la actriz. En total desacuerdo con la grabación, la famosa tomó partido por el zapatero, en tanto que llamó "generación de cristal" a la influencer, a quien también le recomendó tomar atención psicológica.

Opino que este joven debe ser atendido psicológicamente. Esta generación cristal-mazapán debe ser cuidada, escuchada por su familia. El zapatero no le faltó al respeto, basta ya de tanta permisividad y tolerancia a tales desfiguros".

Sus seguidores le dieron la razón, con comentarios como: "Coincido contigo estimada Laura, esa es la atención que realmente necesitan quiénes se aferran a qué el mundo les llame y perciba como ellos quisieran ser"; "Se ofende porque le dicen lo que aparenta. No es ofensa tratarlo como hombre". No obstante, hubo un par de usuarios que argumentaron que la estrella sólo estaba promoviendo la discriminación.

Fuente: Tribuna Sonora