VIDEO: Maryfer Centeno humillla a Alfredo Adame tras ser insultada en entrevista

Ciudad de México.- Al más puro estilo de Sergio Mayer, Alfredo Adame se enfrascó en la polémica pocos días antes de su ingreso a la Casa de los Famosos, momento en el que no solo insultó a Wendy Guevara (ganadora de la edición del mismo reality show, pero de Televisa) sino que también se fue contra la colaboradora de Hoy, Marfyer Centeno, a quien acusó de levantarle falsos, puesto según ella él sería un “machista”, “violento” y “homofóbico”, entre otras cosas.

Recientemente, la experta en grafología dio replica a los comentarios del actor de Cuando me enamoro, no sin antes analizar las declaraciones de la celebridad contra la ‘Perdida’, a quien insultó de diversas maneras. Según declaraciones de Maryfer, el comportamiento de Adame era únicamente para crear show, asimismo, relató que el famoso no tiene un inhibidor de control, hecho que ya ha sacado a relucir en pleitos previos con otros artistas.

“A Alfredo Adame le pega mucho el tema Wendy Guevara. La llama ‘gordo’, ‘tamal mal amarrado’. Una vez más deja claro que le falta este control inhibitorio a Alfredo Adame. Una vez más vemos que su negocio es el show y es muy respetable, porque de algo tiene que vivir.”

Luego de ello, Maryfer dejó entrever que la forma de ser de Adame estaría vinculado a la negligencia con la que, presuntamente habría tratado sus problemas mentales, ya que, indicó que el famoso sería un ejemplo de lo que ocurre cuando no recibes ayuda profesional o no cuentas con una relación de pareja estable, tal y como le ocurrió al propio Alfredo, quien hace un tiempo terminó su relación con Magaly Chávez.

“Es por eso tan importante atenderte, ir al psiquiatra, al psicólogo, tener una relación de pareja estable.”

Conforme avanzó el show, se abordó el tema sobre los insultos que la propia Maryfer recibió de Adame y es que, en la misma entrevista en la que el famoso habló de Wendy Guevara, también arremetió en contra de Centeno. Si bien, el histrión no mencionó el nombre de la grafóloga de las estrellas sí imitó su tono de voz.

Adame reveló que su molestia venía de que la experta en el lenguaje corporal era, en realidad, una “farsante”, que habría desmentido anteriormente. Ante sus respuestas, los entrevistadores cuestionaron a Alfredo por el aspecto “triste” que Maryfer reveló que éste tenía, a lo que él respondió con un contundente insulto en contra de Centeno: “Yo en su aspecto noto una cara de renacuajo (…)”, dicha declaración provocó que la colaboradora del matutino de Televisa espetara:

“Yo nunca había visto a Alfredo Adame asustado. Me impresiona como mis 45 kilos lo espantan.”

Para humillar a Alfredo Adame, Maryfer solicitó a los miembros de producción que reprodujeran una entrevista en la que el actor asegura que viene de familia noble y que su abuelo fue el militar más joven de su regimento, así como también resaltó que éste obtuvo el logro de atrapar a 300 soldados enemigos. Dichas declaraciones fueron tildadas por Centeno como fantasiosas y carentes de sentido: “Soy fantasiosa, fantasiosa achú.”

Fuentes: Tribuna