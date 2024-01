Esmalte de uñas: ¿Cómo evitar las burbujas al hacerte la manicura en la casa?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿No sabes cómo aplicar el esmalte de uñas sin hacer burbujitas? A continuación te damos cuatro consejos sencillos y fáciles para evitarlos. Ya no podrás prescindir de ellos

Para estar a la moda de principio a fin, el esmalte de uñas es tu mejor aliado. Uñas donuts glaseadas, manicura metalizada, barniz rojo cereza o verde oliva, esta temporada las tendencias en uñas se suceden. Hay quienes prefieren acudir a su técnico de uñas para que les aplique un barniz o gel semipermanente. Otras optan por arreglarse las uñas tranquilamente en casa con uñas postizas o barnices clásicos. A veces sucede que este momento de relajación se convierte en drama: mancha de barniz en la ropa, rasguño en la manicura, esmalte de uñas mal aplicado... Sin olvidar las pequeñas burbujas que pueden aparecer en las uñas. ¡No es divertido! Para evitar este tipo de situaciones, aquí tienes varios consejos para que ya no tengas burbujas en tu manicura.

¿Cómo evito las burbujas en mi esmalte de uñas?

Primero, asegúrate de que tus manos estén completamente secas antes de comenzar con tu manicura. La humedad en la piel, las cutículas y las uñas puede provocar burbujas en el esmalte de uñas. La humedad intentará escapar creando las burbujas. Lo peor es que las burbujas muchas veces no aparecen hasta la segunda capa, el momento clave en el que creemos que hemos terminado nuestro esmalte de uñas estrella. Así que tómate el tiempo para secarte bien las manos con una toalla antes de comenzar.

Además, en ocasiones, de forma reflexiva, tendemos a agitar nuestro producto pensando que es necesario. Pues no, esa no es una buena idea. Se corre el riesgo de introducir aire en el barniz, lo que creará burbujas durante la aplicación. La primera capa de barniz es imprescindible. La base debe aplicarse en una capa fina para no crear un exceso de barniz que podría generar burbujas en la segunda capa. Para evitar el exceso de material, recuerda escurrir el pincel antes de aplicar el barniz. Por último, se aconseja guardar el esmalte de uñas en el refrigerador antes de utilizarlo. De esta forma el producto será más fácil de aplicar y no se apelmaza con el tiempo.

Fuente: Tribuna Sonora