Se volvió hombre: Tras dejar Televisa, exactriz de TV Azteca llega a 'Hoy' y hace confesión

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de telenovelas, quien inició su carrera en Televisa y que durante su primer éxito actoral tuvo que volverse hombre, sorprendió a todos los televidentes debido a que la mañana de ayer jueves 25 de enero apareció en el programa Hoy haciendo una fuerte confesión. Se trata de la mexicana Michelle Vieth, quien por fin hizo frente a los rumores de que estaba iniciando un romance con Nicola Porcella.

La nacida en Estados Unidos realizó su debut en la televisora de San Ángel en 1995 participando en el melodrama Acapulco, cuerpo y alma y posteriormente se unió a otras producciones como Soñadoras, Amigas y Rivales, Mujeres engañadas, Clase 406 y Mundo de fieras. Sin embargo, el proyecto que la lanzó al estrellato fue Mi pequeña traviesa, ya que se volvió hombre interpretando a 'Julio' y 'Julia'.

En esta novela conoció a su exesposo Héctor Soberón, con quien años más tarde inició un proceso legal debido a que este habría filtrado contenido íntimo de la actriz. Luego de no contar con contrato de exclusividad, Vieth se mudó a la empresa del Ajusco formando parte del elenco de la telenovela La Otra Cara del Alma y hasta estuvo en los realitys La Isla y México Baila. No obstante, supuestamente la actriz fue vetada del canal por orden de Soberón.

Tras pasar casi una década fuera de Televisa, en 2021 Michelle se reintegró actuando en la novela Mi fortuna es amarte, así como volviéndose conductora interina del programa Cuéntamelo YA! y participando en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy. Sin embargo, ahora está a punto de estrenar su propio programa Qué buena hora donde compartirá créditos con Omar Fierro y Nicola Porcella, con quien ha sido relacionada.

En entrevista con el programa Hoy, la también modelo compartió cuál es su sentir respecto a los rumores de andar con el peruano: "Han especulado tanto conmigo que ahora yo nada más sonrío y nunca digas nunca, porque cuando no dices es cuando pasa, yo dejo que la vida me sorprenda". Y para dejar en claro que a ella no le interesan los rumores, Vieth añadió: "¡Qué viva el amor! es parte del trabajo, yo lo tengo muy bien entendido".

Además, aplaudió el enorme talento que ha demostrado Nicola: "A mí esta empresa me descubrió y me dio mi primera oportunidad, entonces yo siempre apoyaré a la gente que mi empresa apoye, para eso estamos, para ayudar, para sumar, nos apoyamos entre los tres". Asimismo, reflexionó sobre la forma en la que ha enfrentado todas sus polémicas: "Como siempre lo he dicho, las cicatrices se deben portar con dignidad", finalizó.

