"Un monstruo": Pati Chapoy destruye reputación de Alberto Ciurana y revela que la amenazó

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo se encuentra en shock debido a que hace algunas horas la famosa presentadora Pati Chapoy y su equipo de colaboradores compartieron fuertes secretos del programa Ventaneando, ahora que están celebrando 28 años al aire. A través del canal de YouTube de la reconocida periodista se publicó un video donde ella, Pedro Sola, Ricky Manjarrez y Rosario Murrieta platican lo que nunca se ha dicho de esta emisión.

Una de las situaciones que recordó Pati en esta charla con sus colegas fue la enemistad que tuvo durante décadas con el fallecido Alberto Ciurana, quien asegura la amenazó con destruirla. La situación salió a flote cuando la conductora habló de la traición que sufrió cuando Carmen Armendáriz se robó a toda su producción para mudarse a Televisa, incluyendo al mismísimo Juan José 'Pepillo' Origel.

'La Chapoy' asegura que el culpable detrás de esta mala jugada fue el fallecido Alberto, quien en aquel entonces trabajaba para la empresa de San Ángel: "(Carmen Decidió irse) porque la llamó Ciurana, miren lo que es el mundo, le puso sobre la mesa mucho dinero, con toda la intención, Ciurana quería desbaratar Ventaneando, hay algo que nunca le he platicado pero hoy se lo voy a platicar", reveló la presentadora.

Pati Chapoy recordó su pleito con Alberto Ciurana

Pati explicó que cuando ella se incorporó a la empresa del Ajusco, luego de 6 meses de haber dejado Televisa, se topó con Alberto en un teatro y aunque en un inicio se saludaron bien, al final de la función el fallecido experto en televisión se acercó a ella para amenazarla: "Me toma por los hombros y me dice '¿sabes cuál es el sueño de mi vida?, darte en la madre a ti y destruir a Televisión Azteca'", relató la famosa.

Tras el lamentable comentario de Ciurana, esto fue lo que hizo Pati: "Me quedé temblando, no comenté nada, me di la media vuelta y me fui, me hacía el corazón así (latiendo fuerte)", expuso mientras que Pedro añadió: "Es una situación muy desagradable, cómo se atreve alguien a decir algo así". Por lo que conductora añadió: "Ese era el monstruo de Alberto Ciurana", mencionó.

Sobre cómo habría iniciado el rencor que Alberto le tenía, la líder de los espectáculos recordó que ellos habían sido compañeros en el programa Siempre en domingo y otro colega algún día intentó averiguar porqué el fallecido "era tan ojete, tan malo". Sorprendentemente, esta habría sido la respuesta de Ciurana: "Dijo 'disfruto haciendo maldades'". Acto seguido, Pati aseguró que Alberto era un "cínico" y recordó que mientras era director de contenido en Azteca, lo primero que hizo fue tratar de "correr a Daniel Bisogno".

Fuente: Tribuna