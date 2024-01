Alfredo Adame destapa cómo inició su pleito con Wendy Guevara: "Pen... sin talento"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Poco antes de que Alfredo Adame se sumara como uno de los participantes de la cuarta edición de La Casa de los Famosos 4 de Telemundo, el famoso se involucró en un pleito con la influencer, Wendy Guevara. En aquella ocasión, el exconductor de Hoy, insultó frente a las cámaras a la ‘Perdida’, lo que provocó que entrara al reality show envuelto en la polémica. A una semana de su aislamiento, el actor se sincera y revela su versión sobre cómo inició el conflicto.

Según lo dicho por Adame, todo comenzó durante una entrevista, en la que él criticó a Guevara, afirmando que la ganadora de La Casa de los Famosos México no contaba con ninguna especialidad con la que pudiera entretener al público, en caso de dar una gira. Asimismo, el actor relató que, lo más conveniente para la amiga de Paola Suárez sería prepararse un poco más en alguna rama del entretenimiento para brindar un buen show.

“Mira yo creo que a esta mujer, la están engañando, la están ensalsando y le están mintiendo si no eres cantante, si no eres actor, si no haces stand-up, si no eres DJ. Yo creo, yo creo por respeto al público que si vas a hacer algo, si vas a vender boletos, pues tienes que hacer algo, tienes que darle algo al público. “

Alfredo Adame vuelve a despotricar contra Wendy Guevara en 'La Casa de los Famosos 4'

Alfredo le contó a ‘La Divaza’ y a Lupillo Rivera que, desde su perspectiva, lo mejor sería que Guevara se uniera a Nicola Porcella y dieran un espectáculo juntos, dado a que el rumor de un posible romance entre ellos dio mucho de qué hablar cuando los dos se encontraban dentro de La Casa de los Famosos en su edición con Televisa. Asimismo, Adame se defendió argumentando que, en ningún momento, había agredido de alguna manera a Wendy.

“Yo creo que la están engañando. Yo creo que ella debería de decir que no. Y debería de meterse a un curso de DJ o meter a clases de canto o meterse a armar un espectáculo con su el amigo este, con Nicola y armar un espectaculito. Para subirte tú a un escenario primero tienes que haberte gastado varias suelas de zapato haciendo oficio, porque ese el contacto directo con el público. En la tele puedes engañar, pero en el contacto directo, en el face to face con la gente no puedes.Yo creo que debería prepararse. Luego ya salirse a una gira. Obviamente no canta, no baila. Yo nunca dije que no tenía talento ni nada, a la mejor los puede tener escondidos.”

Según Alfredo, los medios de comunicación le habrían llevado sus declaraciones a Wendy Guevara e incluso insinuó la posibilidad de que la propia prensa distorsionase sus palabras para conseguir una nota, puesto lo siguiente que supo es que la ‘Perdida’ estaba molesta con él, al grado en el que comenzó a insultarlo frente a las cámaras: “No sé que le habrán dicho. Al otro día llega ella y dice: ‘Pen… viejillo, pi… chico, pen… pecoso, que no sé qué. Le voy a poner unos ver… Yo cancelé poruqe ya estaba cansadita”, imitó Adame a la influencer.

Sin embargo, las declaraciones de Alfredo no fueron suficientes como para convencer a la ‘Divaza’, quien defendió a Wendy Guevara argumentando que Adame fue le primero en sacar el tema de la influencer ante los medios y no ella. En tanto, Lupillo se portó más neutral, pero concordó con su compañero que, probablemente, la actitud del exconductor de Hoy no habría sido la mejor, lo que finalmente derivó en el conflicto que todos conocen.

Fuentes: Tribuna