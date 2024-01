Bryan Cranston revela que estuvo a punto de morir en 'Malcolm in the Middle'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - En una reciente entrevista en The Graham Norton Show, Bryan Cranston, conocido por su papel en la aclamada serie Breaking Bad, recordó un incidente peligroso que ocurrió mientras filmaba la comedia Malcolm in the Middle hace más de una década.

El actor de 67 años compartió que durante una escena en la segunda temporada de la serie, su personaje Hal Wilkerson estaba cubierto de pies a cabeza con pintura azul como parte de una representación visual de una depresión. Sin embargo, la situación se tornó riesgosa cuando comenzó a sentirse mareado y casi se desmayó.

Cubrir todos tus poros con pintura no es seguro", explicó Cranston durante la entrevista. "Tu cuerpo no puede regular el calor adecuadamente en esas condiciones".

Bryan Cranston

Cranston hizo referencia a una leyenda urbana sobre Shirley Eaton, la actriz que fue pintada de dorado para una escena icónica en la película de James Bond Goldfinger (1964), y cómo muchos creían erróneamente que había muerto por asfixia debido a la pintura corporal metálica.

Bryce Dallas Howard, quien compartió el set con Cranston en la próxima película Argylle, también expresó su preocupación por la seguridad durante la filmación de escenas similares. El incidente llevó a la rápida intervención del equipo de producción, que llevó a Cranston a una ducha para refrescarse y recuperarse.

Cranston y Howard estuvieron en el programa para promocionar su próxima película Argylle, una película de espías que promete ser un emocionante thriller. Howard también discutió sobre su papel en la película como Elly Conway, una autora solitaria cuyas novelas de espionaje comienzan a reflejar eventos de la vida real, difuminando la línea entre la ficción y la realidad.

El elenco repleto de estrellas de Argylle incluye a Dua Lipa, Henry Cavill, Sam Rockwell, John Cena, Ariana DeBose, Haruka Ohshima y Sofia Boutella. Argylle se estrenará en cines el 2 de febrero, seguido de su lanzamiento en Apple TV+ en una fecha futura aún por determinar.

Fuente: Tribuna