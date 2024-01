¿'Demon Slayer' o 'Jujutsu Kaisen'? Estos son los nominados a los Anime Awards Tokio 2024

Comparta este artículo

Tokio, Japón.- No cabe duda de que el año 2023 estuvo lleno de grandes producciones en cuanto al anime se refiere, lo que significa que los Crunchynroll Anime Awards estarán más reñidos que nunca. Como cada año (desde hace 8) el próximo mes de marzo se celebrará una nueva edición de estos codiciados galardones. Al igual que en las entregas anteriores, un jurado de 100 expertos (entre los que destacan fans y periodistas) se dedicaron a evaluar las obras inscritas a los premios.

El pasado sábado, 27 de enero, se cerraron las votaciones, lo que significa que, para estas alturas los ganadores de cada categoría ya están decididos. En caso de que esta sea la primera vez que escuchas de estos premios, a continuación te recordaremos cuáles son las clasificaciones más importantes y las series que aspiran a llevarse el anhelado premio. Así que, no dejes de leer porque a continuación te enteras.

Mejor banda sonora

Shingeki No Kyojin (capítulo final)

(capítulo final) Chainsaw Man

Kimetsu No Yaiba : El Arco de la villa de los herreros

: El Arco de la villa de los herreros Oshi no Ko

Suzume

Bocchi the Rock

Mejor protagonista

‘ Denji ’ de Chainsaw Man

’ de Chainsaw Man ‘ Eren Jeagger ’ de Shingeki No Kyojin

’ de Shingeki No Kyojin ‘ Mob ’ de Mob Psycho 100

’ de ‘ Bocchi ’ de Bocchi the Rock

’ de ‘Thorfinn’ de Vinland Saga temporada 2

Mejor animación

Shingeki no Kyojin (capítulo final)

Chainsaw Man

Kimetsu no Yaiba: Arco de la villa de los herreros

Jujutsu Kaisen (temporada 2)

Mob Psycho 100 (temporada 3)

Trigun Stampede

Mejor anime de estreno

Bocchi The Rock

Chainsaw Man

Heavenly Delusion

Hell’s Paradise

Oshi no Ko

Zom 100: Bucket List of the Dead

Mejor anime de larga duración

Shingeki No Kyojin

Kimetsu No Yaiba

Jujutsu Kaisen

One Piece

Spy x Family

Vinland Saga

Mejor película de anime

Black Clover: La espada del rey mago

Blue Giant

Kaguya-Sama: Love is War/The first kiss that never ends

Psycho-Pass: Providence

Suzume

The First Slam Dung

Anime del año

Bocchi the rock

Chainsaw Man

Kimetsu no Yaiba: Arco de la villa de los herreros

Jujutsu Kaisen (temporada 2)

Oshi no Ko

Vinland Saga

Estas son las categorías más importantes, sin embargo no son todas, puesto falta mejor dirección de arte, mejor director y mejor cinematografía, en estas últimas se repiten nombres como Shingeki No Kyojin, Bocchi The Rock, Chainsaw Man, Jujutso Kaisen, Oshi no Ko, Kimetsu no Yaiba, Heavenly Delusion, Vinland Saga y Hell’s Paradise, lo que brinda una perspectiva mayor sobre los animes que están pisando más fuerte en estas premiaciones.

Fuentes: Tribuna