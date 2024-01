El nuevo traje del Capitán América de Sam Wilson en 'Un Mundo Feliz' revelado en arte promocional

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Un emocionante vistazo al nuevo traje del Capitán América, interpretado por Anthony Mackie en Capitán América: Un mundo feliz, ha llegado a través de una fuente inusual: un anuncio por correo de Amazon. Este adelanto muestra una notable mejora con respecto al traje anterior de Sam Wilson, quien asumió el manto del Capitán América en The Falcon and the Winter Soldier.

Desde su última aparición en pantalla en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), han pasado tres años, y parece que el Capitán América ha optado por un cambio de imagen significativo. En The Falcon and the Winter Soldier, Wilson, interpretado por Mackie, lidió con la idea de ser digno del icónico escudo que le confió Steve Rogers (Chris Evans) en Avengers: Endgame. La serie culminó con un potente discurso de Wilson sobre la responsabilidad de ser un héroe, acompañado de un traje de Capitán América fiel a los cómics.

El nuevo traje, que ha sido objeto de elogios por parte de los fanáticos, presenta una estética más cercana a los atuendos que lució Chris Evans en las anteriores entregas del MCU. Esta elección no solo honra la contribución de Evans al papel, sino que también simboliza la transición suave del antiguo Capitán América al nuevo héroe representado por Mackie.

El rodaje de Capitán América: Un mundo feliz comenzó en marzo de 2023 y se realizó en Trilith Studios en Atlanta, trasladándose posteriormente a Washington, DC, antes de finalizar en junio del mismo año. A pesar de la interrupción de otros proyectos de Marvel Studios debido a huelgas, la producción de Brave New World pareció evitar contratiempos significativos. Sin embargo, el estreno de la película se pospuso hasta el 14 de febrero de 2025.

En cuanto al elenco, Anthony Mackie retoma su papel como Sam Wilson, el nuevo Capitán América, acompañado por una lista estelar que incluye a Danny Ramírez como Joaquín Torres, Shira Haas como el superhéroe israelí Sabra, Carl Lumbly repitiendo su papel como Isaiah Bradley, Liv Tyler como Betty Ross, Tim Blake Nelson como The Leader y Harrison Ford como Thunderbolt Ross. La película se encuentra actualmente en importantes regrabaciones en Atlanta, sugiriendo ajustes significativos en la trama.

Capitán América: Un mundo feliz promete ser una emocionante continuación de la historia del Capitán América en el MCU, con un enfoque fresco y un nuevo traje que ha generado gran expectación entre los seguidores. La película está programada para su estreno en los cines de Estados Unidos el 14 de febrero de 2025, marcando un evento esperado para los amantes de los superhéroes y el MCU.

