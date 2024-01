Escándalo en el regional mexicano: Acusan al prometido de Ana Bárbara de violencia

Ciudad de México.- El mundo del regional mexicano está en shock, pues recientemente se reveló información "delicada" sobre la querida cantante Ana Bárbara, quien está comprometida con Ángel Muñoz. Una fuente muy cercana a la también llamada 'Reina Grupera' confesó que "su amor" en realidad sería una persona violenta, que no solo maltrata a los hijos de la artista, sino que también busca alejarla de sus seres queridos.

Cabe señalar que esta es una clase de violencia muy común que viven las personas por parte de sus parejas narcisistas, quienes a través del "amor" buscan separarlas de sus redes de apoyo para así dominarlas y someterlas a otros maltratos. Las potentes denuncias que ya dieron la vuelta a la red las hizo nada más y nada menos que Francisco Ugalde, el hermano de Ana Bárbara, en una entrevista con el conductor de Imagen Televisión, Gustavo Adolfo Infante.

Hermano de Ana Bárbara acusa a su cuñado de ser violento. Foto: Internet

Francisco Ugalde se lanzó con todo contra su futuro cuñado, Ángel Muñoz. Además de compartir detalles sobre la batalla legal que tiene contra Ana Bárbara para que su hermana le reconozca como coautor de algunos temas que catapultaron la carrera de la mexicana, no perdió la oportunidad de hablar su descontento con el hombre, quien además le mintió desde que iniciaron su romance.

Este muchacho ahí estaba haciendo sus pininos, conoció a mi hermana, se flecharon, y pues bueno, lo demás es historia. Este muchacho en ese entonces estaba casado, entró con mentiras a la familia, diciendo que tenía otro nombre, entonces ha habido unas cosas ahí, en eso surge una problemática entre mi hermana y yo de diferentes pensamientos, toma tu camino y yo le mío", explicó el también músico.

Asimismo, el hermano de la 'Reina Grupera' señaló a Muñoz como el responsable del despido injustificado del personal que ha trabajado con la intérprete de temas como Lo busqué y Bandido: "Este muchacho aprovecha esta coyuntura para separar a mi hermana de mí y aprovecharse de todo, alejarla de la gente que nos ha colaborado toda la vida. Ha habido gente que los han corrido, que no les han dado sus indemnizaciones. Las nanas de los niños". También afectaría trámites de carácter internacional.

Y él siendo un agente de migración, este muchacho me canceló la visa a mí, canceló la visa de mi sobrino, o sea, este muchacho ha hecho abusos tremendos en contra de mi persona, y otras cosas que te voy a platicar mucho más adelante. No puedo ir a Estados Unidos , me quitaron mi visa de trabajo, mi visa de turista, me cancelaron todo por este muchacho", mencionó.

Por si esto fuera poco, el hermano de Ana Bárbara acusó a Ángel de abusar emocionalmente de sus sobrinos, al grado de tener que hablar con sus excuñados para ponerlos al tanto de la situación; ante el periodista de espectáculos, narró algunos de los maltratos que aparentemente Muñoz comete contra los hijos de Ana Bárbara.

Él quiere que todo sea recto, deja castigados a los niños volteados a la pared dos horas, tiene cámaras en la casa, es algo muy fuera de serie, no he podido yo meterme más allá porque no me corresponde, los niños tienen sus papás, pero definitivamente es algo que ya desbordó, mi mamá tiene una tristeza tremenda, mis sobrinos hablan llorando que no haya qué hacer", finalizó.