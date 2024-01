Mayela Laguna destapa inconsistencias en pleito con Luis Enrique Guzmán; el juez se vendería

Ciudad de México.- En días recientes, Mayela Laguna fue invitada al programa de radio de Maryfer Centeno, Grafos y Gestos, sitio en el que destapó cómo iba progresando el pleito legal que sostenía con Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal, por la paternidad de Apolo 'N'. Según declaraciones de la fémina, todo parece indicar que el productor musical habría comprado al juez que está llevando el caso, esto debido a diversas inconsistencias que se han registrado.

Como algunos recordarán, el pasado 2023 se detonó un pleito sin precedentes en la familia Guzmán-Pinal, luego de que Luis Enrique publicó un comunicado en el que aseguraba que Apolo ‘N’ no era su hijo legitimo. En dicho documento reveló que aún sentía un fuerte amor por el menor, pero resaltaba que se deslindaría de la paternidad del infante. Ante este hecho, su expareja, Mayela Laguna lo contradijo y lo retó a que se hiciera una nueva prueba de ADN para desmentir todo.

Esta guerra se ha prologado por mucho más tiempo del esperado, puesto ambos optaron por llegar hasta los tribunales para hacer todo de la manera más legal posible. En las últimas semanas se ha sabido poco del progreso del caso, pero todo cambió hace unos días, cuando Laguna fue como invitada al programa de la colaboradora de Hoy, Maryfer Centeno, donde rindió una entrevista en la que indicó que había inconsistencias en el caso.

Mayela Laguna revela que Apolo 'N' se siente afectado por las declaraciones de su padre

Créditos: Internet

De acuerdo con las palabras de Mayela (quien fue contactado por vía telefónica) para dicho proceso, se requiere la presencia de dos peritos, uno del lado de Guzmán y otro del lado Laguna; sin embargo, de último momento se dijo que solo podría ir uno, por falta de personal. Esto significó una clara inconsistencia, motivo por el que el representante legal ya está preparando un amparo y una apelación sobre los resultados que la prueba pueda lanzar.

Por su parte, Mayela Laguna rompió en llanto y argumentó que, en un principio, la familia Guzmán-Pinal amaba al menor, pero ahora no parece importarles lo que ocurra con él. Por otro lado, relató que este hecho ha afectado profundamente a Apolo ‘N’, puesto suele llorar mucho: “El niño se siente abandonado por ellos”, declaró la fémina. Finalmente, resaltó la posibilidad de que el hijo de Enrique Guzmán le habría pagado a las autoridades para que el resultado se diera a favor del productor.

“Cambian al juez de último momento. Tres veces le desecharon la demanda, porque dijo est… Dijo que solo me había visto tres vece en la vida y que no me conocía”, señaló Mayela.