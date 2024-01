Señalan a Arturo Peniche, exgalán de Televisa, de acoso hacia Alana Literas; así responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor Arturo Peniche por fin decidió romper el silencio y habló de la polémica que surgió hace unos días cuando se aseguró que Alana Literas lo denunciaría por acoso sexual, que habría ocurrido mientras trabajaron juntos en Telemundo. En una entrevista con reporteros del programa Venga la Alegría, el galán de novelas precisó que él nunca tuvo algún problema con su excompañera del reality Top Chef VIP.

Como se sabe, desde que acabó el proyecto Alana no tuvo una buena aceptación de parte del público de Telemundo y poco después en el programa de YouTube de Ana María Alvarado se comentó que aparentemente ella amenazó a Peniche de acusarlo de dicho acto ilegal. "Alana Lliteras es una ficha espantosa, primero estuvo en ‘Top Chef’, que no se nos olvide, porque me contaron, justo cuando fue esa época de grabaciones y así, que ella amenazó a Arturo Peniche", mencionó Carlo Uriel con Alvarado.

Supuestamente, la influencer mexicana le habría dicho al padre que Brandon Peniche que ella podría "destruirle su carrera inventando que la había acosado". Además, Carlo añadió: "Hay pruebas, hubo cinco personas de producción que estuvieron y lo vieron, lo escucharon, las cinco personas me dijeron la misma información... Viendo lo que ha pasado con Alana de que nadie la aguanta, en el reality he visto comentarios muy desagradables”.

Alana Literas denunciaría a Arturo Peniche por acoso

Después de toda la controversia, Peniche afrontó a la prensa durante la celebración del Día del Mariachi, por lo que sin entrar en la polémica, descartó estar enterado de la información que circula y negó haber tenido algún problema con Literas: "Yo no sé de qué estás hablando, pero bueno, yo con una lanita estoy perfectamente bien”, dijo el artista con una sonrisa. Además, el actor señaló que él ya está acostumbrado a que lo tengan en polémica por el simple hecho de ser figura pública

Pues estoy acostumbrado a que hablen mal de mí, yo hoy, hace mucho tiempo que acostumbro a sacarme fotografías, pero con la mano acá arriba (del hombro)", añadió.

Cambiando de tema, el actor de telenovelas como Amor en silencio, María Mercedes, María José, Soñadoras, Alborada y Siempre te amaré manifestó que en este momento se encuentra lidiando con algunos problemas de salud, aunque no brindó detalles del mal que le aqueja. "Sin entrar en detalles te puedo decir que estoy un poquito raro de salud, pero estamos haciendo chequeos", concluyó Arturo Peniche.

