Adiós TV Azteca: Reportan que producción de 'Ventaneando' sacó del aire a Daniel Bisogno

Ciudad de México.- Hace un par de días Daniel Bisogno despertó rumores de un posible despido de TV Azteca debido a un misterioso mensaje que colgó en sus redes sociales. Tras la incertidumbre y chismes que surgieron, ahora se reveló cuál es la verdadera razón por la que el llamado 'Muñeco' no ha aparecido en el programa Ventaneando durante el arranque de este 2024.

En días pasados el presentador de 50 años compartió un contundente mensaje para anunciar que se tomaría unas vacaciones, pero las palabras que usó despertaron rumores sobre haber sido despedido: "Ahora sí, ¡a la ching… todo y todos! A recargar mente y espíritu. Pd. Feliz Año", escribió Bisogno sobre una imagen en la que mostraba que se encontraba en el aeropuerto de la CDMX.

Aunque muchos pensaron que Daniel había sido despedido o que él mismo renunció, de acuerdo con información de Aurora Valle, la producción de Ventaneando sí sacó del aire a este presentador pero no por lo que todos piensan. Al parecer, los jefes de Daniel lo quieren cuidar y por ello le pidieron que se tomara unos días de descanso: "Yo me enteré que la producción de 'Ventaneando' le había dicho a Bisogno, en buen plan, desde que se enfermó y recayó, le dijeron 'tómate unos días, no es necesario que estés en el programa'".

Crédito: Instagram @bisognodaniel

Supuestamente, los ejecutivos de TV Azteca autorizaron que 'El Muñeco' saliera del aire con goce de sueldo, pues están interesados en que se recupere por completo luego de haber estado al borde de la muerte en 2023: "Además le están ofreciendo vacaciones con goce de sueldo, no le van a quitar el trabajo porque es importante que esté en 'Ventaneando' pero que esté bien", expuso Aurora Valle.

Acto seguido, la presentadora recordó que cuando ella trabajaba en Ventaneando le hacían burlas a Daniel porque todo el tiempo quería estar trabajando: "No quería dejar de salir en la tele o de trabajar". Además, Aurora mencionó que ya hacía tiempo que le habían dicho a Daniel que dejara de trabajar pero él se resistía: "Parece que le dijeron, 'tómate unos días, recupérate bien' y él dijo 'no, pero cómo, si yo he estado aquí tanto tiempo' y por eso es que siguió yendo aunque físicamente no estaba en las condiciones, porque se ve demacrado".

Daniel Bisogno abandonó 'Ventaneando'

Fuente: Tribuna