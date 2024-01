Britney Spears se prepara para su regreso musical junto a Julia Michaels y Charli XCX

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La princesa del pop, Britney Spears, de 42 años, está lista para hacer su tan esperado retorno musical con su décimo álbum de estudio, y los rumores indican que ha contratado a las talentosas compositoras Julia Michaels y Charli XCX para formar parte de este proyecto, según informó Page Six.

Fuentes cercanas a la estrella pop revelaron al medio Page Six que, hasta el momento, Britney no ha comenzado a grabar su nueva música. Este álbum marcará su décimo trabajo de estudio y el primero en ocho años desde el lanzamiento de Glory en 2016.

La creación del álbum fue inicialmente postergada cuando Britney decidió enfocarse en sus memorias después de su separación de Sam Asghari. Según una fuente de Page Six en ese momento, la artista había programado un campamento de escritores y estaba recibiendo contribuciones de destacados artistas antes de que el álbum fuera pospuesto.

'Glory', el último disco de Britney Spears

La participación de Charli XCX, de 31 años, promete aportar una perspectiva fresca al proyecto. Con éxitos como Boom Clap y Break The Rules, Charli también ha demostrado sus habilidades como exitosa compositora, colaborando con artistas como Icona Pop, Iggy Azalea, David Guetta y Afrojack.

Julia Michaels, de 30 años, no es ajena al mundo de Britney, ya que trabajó en el álbum Glory en varias canciones, incluyendo Better, Change Your Mind, y más. Además, su impresionante historial incluye éxitos como Lose You To Love Me de Selena Gomez y Boyfriend.

Britney Spears, bajo la tutela de su padre Jamie Spears desde 2008, finalmente recuperó su libertad en 2021. Desde entonces, ha publicado sus memorias tituladas The Woman In Me en octubre de 2023, convirtiéndose en un best seller del New York Times.

La discografía de Britney Spears, que abarca desde su álbum debut ...Baby One More Time en 1999 hasta Glory en 2016, ha dejado huella en la historia de la música pop. Con más de 14 millones de álbumes vendidos en su debut y 12 millones en Oops... I Did It Again, Britney está lista para sorprender a sus fanáticos con este nuevo capítulo musical, respaldada por la creatividad de Julia Michaels y Charli XCX.

Fuente: Tribuna