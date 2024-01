Dani Flow no se engancha con las críticas de Aleks Syntek y le propone colaboración

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nada es un secreto que Aleks Syntek no está de acuerdo con las letras de la nueva ola de representantes del género urbano, así que recientemente se enteró de la existencia de Dani Flow, el llamado 'Rey del Morbo' que se caracteriza por sus explicitas canciones en las que prácticamente se centra en hablar de temas sexuales, lo cual para nada fue del agrado del intérprete de Duele el Amor.

Fue en una entrevista para el podcast de Aldair Leal, donde le colocaron un fragmento de Las Que No Tenían Papá y Sintek indicó que quizás el reguetonero "no tuvo amor en su infancia" y por ello se expresaría con términos llenos de misoginia, lo cual lo llevó a reflexionar que la juventud se está perdiendo al consumir ese tipo de música cuando hay otros artistas emergentes que hacen buen rock, boleros y otros géneros, pero no les dan el mismo apoyo.

¿Qué piensa Dani Flow de las críticas?

El intérprete de Martillazo ofreció una entrevista al Escorpión Dorado, quien le cuestionó acerca de la rivalidad que ahora tiene con Sintek luego de que criticara su música, a lo cual reconoció que le pareció gracioso que lo mencionara, pero no se engancha ya que considera que se trató de publicidad, pues de ese modo llamó la atención y a su vez hizo que lo voltearan a ver a él, además de que admite que a él si le agrada el trabajo del cantautor.

Dani Flow admira la música de Aleks Syntek | Imagen especial

¿Cómo no va a ser un gancho eso? Todo bien con Aleks Syntek, a mí incluso me gusta su música, recuerdo su música en mi infancia y sé la posición que tiene en la música, pero fue cag…do que hablara de mí, que me tirara (...) se me hizo chistoso".

Sin embargo, Dani reveló que aunque él no se enganchó con lo que ocurrió, al parecer Aleks sí, pues incluso lo quitó de redes sociales: "El único que no entiende que es de…madre es él, creo, porque me bloqueó a la v...rga, se c…go desde el primer día", aseguró.

No obstante, el Escorpión quiso que ambos artistas hicieran las paces, por lo que consiguió un audio de Aleks en el que le manda un saludo al 'Rey del Morbo' reconociendo su creatividad: "Un saludo ahí para Dani Flow de mi parte, es un tipo con mucho ingenio, muy talentoso y que haciendo música pop sana estaría exitosísimo seguramente. Le mando un abrazo, él sabe que no tengo nada en contra de él y que cada quien sus barbies y dile que está bien padriuris su música y bien chicle bomba", expresó.

Tras este mensaje, Dani no dudó en aprovechar las cámaras para pedirle una colaboración al famoso, pues estaría dispuesto a grabar pop para enloquecer al público: "Te invito papi, vamos a hacer un ver… Armemos una colaboración, a la gente le va a gustar mucho, me pongo a hacer música bonita".

Hasta el momento de la publicación de esta nota, Aleks Syntek no ha reaccionado a la invitación del reguetonero, pero suena lejano que esto pueda suceder, pues el originario de Mérida es muy cuidadoso a la hora de elegir sus colaboraciones ya que cuida mucho la trayectoria que ha alcanzado en la música.

