"Es hora de limpiar mi nombre": Alemán presenta demanda contra Akasha por extorción

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Erick Raúl Alemán Gutiérrez, mejor conocido en la industria musical como Alemán se encuentra en el ojo del huracán tras su separación de Akasha, con quien tuvo una larga relación que él mismo describe como tóxica y de codependencia, la cual trascenderá a instancias legales por los problemas que enfrentaron en los últimos meses, así que tendrán que verse las caras en los tribunales.

A principios de diciembre, la modelo denunció en redes sociales haber sido víctima de violencia a manos del originario de Cabo, San Lucas, así que mostró audios de una discusión que protagonizaron, además de fuertes imágenes en la que se le ven graves lesiones en el cuerpo, las cuales dejó entrever que se las provocó el famoso, pero horas después borró dichas pruebas de la red y no volvió a pronunciarse al respecto.

El rapero decidió romper el silencio y el día de ayer ofreció una conferencia de prensa junto a su abogado, negando rotundamente haber violentado a su ex, a quien le ofreció una disculpa pública, al igual que a sus fanáticos, asegurando que lo único que hizo fue un acto de contención y explicó que el material que expuso Akasha fue sacado de contexto ya que todo habría ocurrido en tiempos diferentes.

Sin embargo, la situación creció ya que el intérprete de Grandes Ligas asegura que la joven le contactó a sus abogados después de la conferencia para amenazarlo con levantar cargos por violencia, por lo que para evitar que esto ocurriera le había pedido a cambio la culminación de la grabación del disco que tenían pactado, dos más y una gran suma de dinero, por lo que no quisieron acceder a su negociación.

El rapero acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para presentar una demanda por extorsión, pues asegura que a partir de las acusaciones que Akasha lanzó ha perdido muchos contratos: "Es hora de limpiar mi nombre, no quiero que esto se quede así, porque sigo perdiendo contratos y negocios, pero la verdad las cosas no fueron así y cuando te piden dinero a cambio de una demanda eso se llama extorción", comentó.

Alemán dijo no haber deseado llegar a este punto, pues asegura tener pruebas que exponen a su exnovia, pero se siente en posición de hacerlo ya que no piensa dejar que siga hundiendo su carrera por cosas que no tienen sustento, pues reitera que lo que hizo ella fue mediático y hasta ahora no ha presentado ninguna demanda, dado que sería un pan para sacar provecho.

Yo desde hace 20 días decidí bloquearla de todas partes y ella pidiéndome volver, diciéndome de que es capaz de echarse toda la culpa si volvíamos o sino que le diera tal cantidad".

Por su parte, Akasha sigue sin presentar cargos en contra del rapero, pero a través de su cuenta de Instagram ya reaccionó ante la demanda que acaba de presentar el famoso en su contra: "Sigue con tu circo. La verdad salió a la luz aunque la quieras tapar con un dedo, ¿contención a puñetazos? A eso le llaman contención", escribió.

Fuente: Tribuna