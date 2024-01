Estas son las 10 mejores canciones de R&B del Siglo XXI según la revista 'Rolling Stone'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Durante décadas, el R&B ha evolucionado y se ha consolidado como un género musical influyente. En el siglo XXI, este género ha experimentado un renacimiento, marcando un territorio que va más allá de las listas de éxitos y redefine la escena musical. La revista Rolling Stone ha compilado una lista de las 100 mejores canciones de R&B del siglo XXI, y aquí presentamos el top 10 que cautiva con su diversidad y profundidad emocional.

10. Brandy - Full Moon

Brandy establece un estándar de oro con Full Moon, una colaboración con los productores Darkchild y LaShawn Daniels. Esta canción del álbum del mismo nombre fusiona una melodía de piano envolvente con la distintiva voz de Brandy, creando un ambiente hipnótico de enamoramiento lunar.

9. Erykah Badu - Bag Lady (Cheeba Sac Radio Edit)

Erykah Badu habla directamente a su audiencia femenina en Bag Lady, una crítica directa al peso emocional que llevamos. En el remix Cheeba Sac, Badu utiliza ingeniosamente muestras de Bumpy's Lament de Isaac Hayes, invitando a las mujeres a liberarse de sus preocupaciones y pararse fuertes.

8. John Legend - Ordinary People

John Legend, respaldado por la delicadeza de su piano, nos ofrece Ordinary People, una banda sonora que captura los momentos comunes y reales en una relación. Esta balada conmovedora se aleja de la fantasía romántica para sumergirse en la realidad, convirtiéndose en un himno para el amor genuino.

7. Alicia Keys - Fallin

Alicia Keys deja una marca indeleble con Fallin', una canción que catapultó su carrera al estrellato del pop. Con influencias de blues y R&B, Keys muestra su habilidad en el piano clásico y su potente voz, creando una balada melancólica que perdura en la década de 2000.

6. Frank Ocean - Thinking Bout You

Frank Ocean nos lleva por un viaje de emociones con Thinking Bout You, una canción minimalista que ofrece un golpe emocional sutil pero impactante. Originalmente escrita para Bridget Kelly, la canción destaca la habilidad de Ocean para conectar con la audiencia a través de la sinceridad de sus letras.

5. Mariah Carey - We Belong Together

Mariah Carey, después de una pausa en su carrera, regresa triunfante con We Belong Together. Esta balada anhelante, incluida en The Emancipation of Mimi, captura la devastación del desamor y destaca el rango vocal incomparable de Carey, recordándonos por qué es una de las grandes voces del pop.

4. Mary J Blige - Be Without You

Mary J Blige nos ofrece una obra maestra con Be Without You. Esta canción trascendental combina la emotividad de Blige con la habilidad de escritura y producción de talentos como Bryan-Michael Cox, convirtiéndola en un himno de amor incondicional y resiliencia.

3. Beyoncé - Dangerously in Love 2

Beyoncé reinventa su propia canción con Dangerously In Love 2, una versión que supera a la original. Con un estilo influenciado por el hip-hop y un despliegue de su inigualable talento, Beyoncé nos sumerge en un enamoramiento eterno que trasciende el tiempo.

2. D'Angelo - Untitled (How Does It Feel)

D'Angelo desafía la era digital con Untitled (How Does It Feel), una obra maestra de neo-soul que despliega instrumentos en vivo y vibraciones orgánicas. Este sencillo sensual y psicodélico se convierte en una experiencia auditiva profunda, destacando la habilidad única de D'Angelo.

1. Usher - Confessions Part II

Usher marca la pauta para el R&B del siglo XXI con Confessions Part II. Este éxito, parte del álbum del mismo nombre, se convierte en una declaración definitiva de la música urbana en la cultura pop. Con su profundidad emocional, narrativa vívida y la interpretación inconfundible de Usher, esta canción establece un estándar duradero. Descubre la lista completa de las 100 mejores canciones de R&B del siglo XXI de Rolling Stones en la playlist Spotify dando clic aquí.

Fuente: Tribuna