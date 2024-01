'Exatlón México': Ellos serían los ganadores de la Batalla Colosal HOY 3 de enero del 2024

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el Exatlón México acaba de sufrir un spoiler de nueva cuenta, pues al ser un reality show que no está en vivo y se tiene en TV Azteca por adelantado una semana de competencia, ya se sabe quienes tienen la ventaja en la semana, como sucede en este momento que ya se sabe que equipo es el que sería el ganador de la Batalla Colosal del día de hoy, miércoles 3 de enero del 2024.

Como se sabe, en el afamado reality deportivo, que es grabado semana a semana en las playas de la República Dominicana, sus atletas deben de competir entre ellos de manera grupal, divididos entre los Rojos y los Azules para ganar los diferentes premios que tienen para ellos y así motivarlos a dar lo mejor de si mismos en cada una de las carreras que tienen en los versus uno contra uno, generando un sin fin de emociones.

Una de las competencias más famosas y esperadas por parte de los millones de espectadores del programa antes mencionado, es la Colosal, en la cual aquellos que ganen se llevan un premio sorpresa, el cual puede resultar ser un día libre y paseando por la Isla, o simplemente una fiesta en la Villa 360 o las Barracas, según dónde sea que se encuentre el equipo que se lleva el premio, que también podría ser tener contacto con sus familiares o amigos en el exterior.

Equipos del Exatlón México. Internet

Y ahora, a través del canal de YouTube de Proyecto TV, se acaba de revelar que van a ser los azules, equipo de David 'La Bestia' Juárez, serán aquellos que se llevarán el tan esperado premio de la competencia antes mencionada, sin embargo, no revela cómo es que quedará el marcador, solo que van a superar a los escarlatas y que estos van a tener problemas entre algunos de ellos.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de simples especulaciones, debido a que esto no proviene de una fuente 100 por ciento cercana a la empresa, pues aunque el canal de YouTube suele acertar con sus spoilers no es confiable en su totalidad, por lo que no será hasta la noche de este miércoles 3 de enero que se sepa si serán los Famosos o los Contendientes quienes se llevaran los premios.

Fuente: Tribuna del Yaqui