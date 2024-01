Jennifer Lopez, ¿en un infierno?, filtran FOTOS de Ben Affleck al gritarle y alzarle la mano

Comparta este artículo

St. Barths, Gustavia.- De nueva cuenta la famosa actriz y querida cantante, Jennifer Lopez, se encuentra en medio del escándalo y bajo rumores de que viviría un infierno con Ben Affleck, debido a que recientemente a través de las redes sociales se ha filtrado una foto en el que se puede ver al reconocido y polémico actor de Hollywood, al momento en el que visiblemente molesto le grita y le alza la mano a ella.

A un año de su inesperada boda, la pareja en más de una ocasión se ha visto en vuelta en rumores de separación, debido principalmente a las ocasiones en que han sido captados peleando en público, a ella aparentemente coqueteando con DJ justo en frente del actor de Daredevil y por supuesto las ocasiones en que el galán de filmes se ha dejado ver muy cariñoso con su expareja y madre de sus hijos, Jennifer Garner.

Como se recordará fue en el mes de mayo cuando se viralizó unas imágenes en el que la intérprete de temas como Marry Me y Affleck estaban discutiendo sobre la alfombra roja en el estreno de la película The Mother, y después cuándo él le azota la puerta del auto a ella tras otra discusión pública unas cuentas semanas después del primer episodio, tras lo que les hace gestos molestos a los reporteros que estaban captando todos los hechos.

Jennifer y Ben en discusión. Instagram @quiencom

Y ahora, este 3 de enero del 2024, la pareja se ha viralizado en redes sociales, después de que paparazzis los captaran de compras en uno de los centros comerciales de St. Barths, Gustavia, la isla de habla francesa en el Caribe donde recibieron el Año Nuevo, mientras que Ben hace gestos molestos con el rostro y alza las manos con la misma irritación al discutir con la actriz y cantante, que solamente permanece sentada y con la vista en él.

Pero al parecer estos gestos y esta molestia fue solamente algo del momento y nada de que preocuparse, debido a que poco después se les captó en el mismo entro comercial muy felices eligiendo un precioso collar para la creadora de temas como Get Right y El Anillo Pa'Cuando, lo que significaría que lograron arreglar sus diferencias o que simplemente el actor le contaba a su esposa una situación que lo molestaba y no era una pelea entre ellos.

Jennifer y Ben tras su discusión. Instagram @quiencom

Fuente: Tribuna del Yaqui