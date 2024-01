¿Le prohíbe ver a Ferka y Leonel? Jorge Losa le manda fuerte recadito a Christian Estrada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido galán de Televisa de origen español, Jorge Losa, recientemente dejó a más de uno completamente impactado, pues le acaba de mandar un fuerte recadito a su antiguo amigo y expareja de su novia, el modelo Christian Estrada, dando su opinión sobre su pelea legal con la actriz y polémica presentadora, Ferka, ¿será acaso que le prohíbe ver a Leonel, su hijo, y a su ahora pareja?

Como se sabe, desde el mes de noviembre del 2022 la reconocida celebridad, María Fernanda Quiroz, y Estrada se encuentran en medio de una guerra legal entre dimes y diretes por la custodia de su único hijo en común, Leonel Estada, a lo que este ha afirmado que vive una injusticia pues es la actriz la que le prohíbe ver al menor y pone trabas para el pago de manutención y así mantenerlo alejado de su primogénito, incluso ha llorado al declarar que quiere ser un padre presente.

Y ahora, este miércoles 3 de enero, después de tantos dimes y diretes, Losa acaba de salir a hablar sobre el tema en una entrevista con Edén Dorantes, el cual al captarlo en un estreno del filme 2:22, le cuestionaron sobre este tema, y él simplemente declaró que es un hombre que respeta mucho la situación y la trata con la delicadeza y la discreción que merece, así que solo puede decir que él está tratando de ser una figura paterna, pero sin quitar de la ecuación al padre.

Jorge y Ferka. Internet

Según explicó el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, Estrada no se le ha acercado a ninguno aún cuando él lo ha invitado a que se acerquen y tener una buena comunicación, destacando que no tiene inconveniente en que todos lleven una sana convivencia, pues entiende que no es el padre de Leonel y que Christian tiene el derecho, y si es su deseo, formar parte de la vida del niño, afirmando que aunque ahora es muy pequeño conforme crece todo se le puede ir explicando y hacer las cosas de la manera más sana para todos.

Sobre si el niño lo ve como un padre, el actor de La Rosa de Guadalupe afirmó que ya tiene la noción de lo que es mamá y papá, que él se involucra, pero como mencionó antes, no piensa quitarle nada de lo que le corresponde a Christian, pero que adora al niño y por supuesto que juegan, le enseña y con el permiso que da Ferka ayuda a su crianza, a poner límites y demás, concluyendo con el claro mensaje que él seguirá en la vida de la actriz y su hijo dando lo mejor para ayudar a hacerlo un buen hombre.

Fuente: Tribuna del Yaqui