María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas pide trabajo para su familia

Ciudad de México.- A poco más de dos años del lamentable fallecimiento de Carmen Salinas, quien sufrió un derrame cerebral que la llevó a caer en coma, estado en el que se mantuvo por un mes en el hospital hasta que perdió la vida, su partida no ha dejado de pesar en el mundo del espectáculo y en especial entre su familia.

La hija de la actriz, María Eugenia Plasencia se encuentra sumamente destrozada, pues considera que la gente se ha ido olvidando de su madre, dado que en su misa por su aniversario luctuoso únicamente se presentaron 18 personas cuando Salinas siempre se desvivió por apoyar a quienes lo necesitaran.

En este sentido, Eugenia cree que es momento de que las amistades de la intérprete de la 'Corcholata' muestren su solidaridad para ofrecer trabajo a sus familiares que buscan hacer carrera dentro de la industria del entretenimiento, pues no han tenido las oportunidades para destacarse ya que era Carmen Salinas quien los apoyaba.

Qué triste que se hayan alejado, que ya no te hayan buscado para saber cómo estás, si estás bien de salud, tu familia...", lamentó María Eugenia Plascencia ante las cámaras del programa 'De Primera Mano'.

De igual forma, la heredera de la famosa recordó que su madre solía organizar festejos y dar regalos a los periodistas como agradecimiento por promover su carrera, pero no dudaba en extenderle la mano a quien fuera que la buscara, pero ahora que no está considera que todas esas personas que ayudó la han dejado en el olvido.

María Eugenia Plascencia, no pide nada para ella ya que afortunadamente económicamente no está mal, incluso cerró el restaurante 'La Casa de las Sopitas', pues no tiene los ánimos de estar atendiendo el negocio y actualmente se encuentra completamente dedicada a su casa, así como a su familia.

Sin embargo, espera que si algún día uno de sus hijos, quienes se han preparado para hacer carrera en la producción y la música, llegan a solicitar trabajo que no les cierren las puertas, pues en su momento Carmen Salinas apoyó a muchas celebridades a destacarse en el medio y espera que sus descendientes puedan hacer lo propio.

Fuente: Tribuna