Óscar Barajas, el esposo de Kimberly 'La Más Preciosa' reacciona a filtración de su 'pack'

Ciudad de México.- Óscar Barajas, el esposo de Kimberly 'La Más Preciosa' se encuentra en medio de la polémica una vez más, pues a través de la plataforma de X, antes Twitter, comenzó a viralizarse un video en el que se muestra contenido bastante subido de tono y comenzaron a etiquetar a su esposa para que viera la nueva fuente de ingresos que tiene.

Tal como la mayoría lo sabe, el hombre de la chica de 'Las Perdidas' lleva tiempo sin conseguir trabajo, debido a los problemas de alcohol que tuvo, así que es la famosa quien ha llevado la batuta de sus gastos e incluso a pedido a sus fans que le ayuden a conseguir ofertas laborales para Óscar, quien se ha desempeñado como enfermero.

Por lo anterior, comenzó a decirse que ahora el señor Barajas estaría vendiendo su contenido exclusivo, a través de una famosa plataforma, tal como lo hacen algunas celebridades como Karely Ruiz, lo cual escandalizó a la opinión pública y se volvió tema de conversación, por lo que decidió romper el silencia acerca del polémico video.

Óscar Barajas, esposo de Kimberly la más preciosa… Ahora entiendo por qué lo mantiene, está bien armado", es el comentario que acompañó la publicación que filtra el polémico vídeo íntimo.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde Óscar Barajas advirtió a sus 'followers' que el hombre del material que está circulando en la red no es él, pues si bien tienen un gran parecido físico, presumió que está mucho más dotado y por ello conquistó a la intérprete de Pegriloso, así que pidió que ayudaran a reportar el clip.

Realmente no soy la persona del video de Twitter, mucho menos me expongo a ese tipo de cosas y obviamente yo lo tengo mejor de lo que sale ahí. No se dejen llevar y no se crean ese tipo de cosas, porque obviamente tengo algo bello, decente y las dieran porque fuera yo", señaló.

Por su parte, Kim no ha reaccionado al respecto de este chisme que envuelve a su esposo, pero la realidad es que desde que pisaron el altar no han dejado de estar en el ojo del huracán, no sólo por esta confusión, también porque no han dejado de pelear incluso frente a cámaras, razón por la que muchos no les auguran futuro y a Óscar de "aprovechado", así como "colgado de la fama" no lo bajan.

¿Quién es el hombre del video?

Tras una intensa investigación, los cibernautas revelaron que el protagonista del clip es el 'Maestro Milker', un creador de contenido para adultos de origen venezolano, el cual goza de gran popularidad en su país y ahora ha llamado el gran parecido que tiene con Óscar Barajas.

