Santa Fe Klan anuncia incursión en famosa página de contenido exclusivo

Ciudad de México.- Santa Fe Klan se ha coronado como uno de los máximos exponentes de la escena del rap en México, razón por la que escenario que pisa lo hace con rotundo éxito y en ras de seguir conquistando a su público, el originario de Guanajuato tiene grandes planes para este 2024, entre ellos incursionar en una famosa plataforma de contenido exclusivo.

Fue a través de una reciente entrevista captada por las cámaras de Ventaneando, donde el famoso rapero mostró sus intenciones por sumarse a la página azul con la que muchas celebridades se han llenado los bolsillos por poner a la venta ardiente material, pero el intérprete de Mar y Tierra aclara que no quiere mostrar demás como algunos de sus colegas.

Aunque esta noticia de inmediato causó revuelo entre sus fans, lamentamos informar que Ángel Jair Quezada Jasso no piensa posar en poca ropa como podrían imaginarse, pues aclaró que esta plataforma no sirve únicamente para ese tipo de contenido subido de tono, sino también para ofrecer otro tipo de experiencias, mismas con las que desea conectar mucho más con sus admiradores.

Es para subir cosas, hay muchas cosas que puedes dar a los fans, cosas especiales que no salen en ningún lado más que ahí", explicó.

El ex de Maya Nazor no ahondó en detalles acerca de este proyecto, por lo que se desconoce qué ofrecerá y cuál sería el costo, pues quienes realizan una cuenta en esa página deben pagar una suscripción mensual por usuario que sigan, así que se espera que más adelante anuncie su debut en OF, aunque cabe recordar que sí existe un video subido de tono de él en dicha plataforma por la colaboración que grabó junto a Karely Ruiz por su tema Sabes.

Santa Fe Klan anuncia colaboración

El músico ha demostrado tener gran versatilidad con su talento, pues ha llevado sus rimas hacia diferentes géneros musicales y este año no será la excepción, pues tiene varias colaboraciones pactadas, entre ellas una con Danna Paola, misma que visualiza como el trabajo que realizó Eminem con Rihana, así que se tienen grandes expectativas.

A pesar de las críticas que esto pueda generar por la diferencia de géneros, Santa Fe Klan está dispuesto a arriesgarse y asegura que será un éxito más en su lista, por lo que en los próximos meses saldrá a la luz dicho material, pero no es el único ya que tiene mucho material que grabar en el que también destacaran otros importantes exponentes de la música.

