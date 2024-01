Taylor Swift: Se filtra impactante VIDEO de su fiesta de Año Nuevo junto a Travis Kelce

Comparta este artículo

Estados Unidos.- De nueva cuenta la famosa y muy querida cantante estadounidense, Taylor Swift, acaba de dejar a sus millones de seguidores completamente impactados, causando un gran revuelo en las redes sociales, después de que se filtrara un VIDEO de la celebridad al lado de su galán, el jugador de futbol americano, Travis Kelce, a lo largo de su tan esperada y espectacular fiesta de Año Nuevo.

Desde hace casi seis meses que la estrella de la NFL y la reconocida cantante se encuentran saliendo y según las fuentes y lo demostrado por ambos a lo largo de este tiempo, ninguno tiene reparo alguno en demostrar que se encuentran muy enamorados el uno del otro y que no les importa quién pueda verlos, pues además de que ella va a la mayoría de los partidos del deportista, él se ha presentado a varios de sus conciertos y ha ido a cenar con el padre de la cantante.

Y ahora, se acaban de filtrar fotos y videos que compruebas lo que se sospechaba, que la creadora de temas como Mine y Lover pasó la Navidad y el Año Nuevo del 2024 en Kansas City, Missouri, festejando junto a Kelce y el resto de sus colegas del equipo de futbol americano al que pertenece, los Chiefs de Kansas City, que también llevaban a sus respectivas parejas y familias, ante las cuales reafirmaron su amor.

En estos videos y fotos es más que evidente que la pasaron juntos en todo momento y disfrutaron de su noche sin preocupaciones, lo que reafirmó una fuente en redes sociales, como X, antes conocida como Twitter, al revelar que ambos: "Estaban abrazados, hablando y besándose, en el lugar principal por donde pasaban los camareros y la gente. No les importó ni se movieron. Están en su propio mundo".

Ante este hecho, los usuarios de la red social antes mencionado, notaron que tras el video de la pareja besándose apasionadamente en la pista de baile, a la intérprete de You Belong To Me le faltaba lápiz labial y emocionados por su felicidad bromearon al respecto con comentarios como: "Falta lápiz labial de Taylor. Si lo encuentra, devuélvalo a Taylor Swift. El sospechoso es Travis Kelce", "El lápiz labial de Swift parecía estar por toda su cara, ¿Travis se la estaba comiendo?", "Fue muy amable de su parte compartir su lápiz labial con Travis".

Fuente: Tribuna del Yaqui