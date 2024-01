Tragedia en Hollywood: Tras anunciar incurable enfermedad, Celine Dion sufre terrible perdida

Comparta este artículo

Estados Unidos.- De nueva cuenta en Hollywood se encuentran en medio de una lamentable tragedia, debido a que después de que la famosa y muy querida cantante, Celine Dion, mediante un comunicado oficial anunciara su retiro por una incurable enfermedad, que sigue avanzando con rapidez, ahora acaban de revelar que sufrió una irreparable perdida poco antes de recibir el Año Nuevo del 2024.

Como se sabe, fue en el 2023 cuando Dion tuvo que cancelar su gira mundial, Courage World Tour, anunciando que se debía a que anunció que fue diagnosticada con la enfermedad del Síndrome de Persona Rígida, que dado a sus siglas es llamada simplemente SPR, que afecta al sistema nervioso y provoca espasmos musculares, mismos que también le generan fuertes dolores y le imposibilitan presentarse.

Y ahora, a un año de esta impactante revelación, la creadora de My Heart Will Go On, sigue pasando por uno de los peores momentos de su vida. Después de que apenas unos días se dio a conocer a través de su hermana, que el deterioro de su salud por el Síndrome de la Persona Rígida aumenta vertiginosamente, debido a que fracasaron los tratamientos para sobrellevar la enfermedad, ahora la popular intérprete sufre un nuevo revés.

Esto debido a que desgraciadamente su amada sobrina, Brigitte Dion, ha fallecido a los 51 años en un grave accidente en carretera. De acuerdo al diario Journal de Montreal, el trágico incidente sucedió el 29 de diciembre en Saint-Thomas, Quebec, cuando ella salía de su casa para hacer compras. Minutos después de iniciado el trayecto, Brigitte decidió regresar, momento en que fue impactada por un automóvil que perdió el control.

La mujer fallecida era una de las hijas de la hermana mayor de Celine, Clément Dion y hasta ahora no se tiene más detalles de lo sucedido ni tampoco la oficina de la intérprete se ha manifestado al respecto, pero se espera que pronto la tan famosa cantante saque un comunicado informando su sentir ante este devastador momento para la familia en medio de unas fechas tan importante a nivel mundial.

