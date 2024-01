Trump intenta evitar que eliminen su nombre de las votaciones primarias

Comparta este artículo

Colorado, Estados Unidos.- Este es el segundo acto de la respuesta de Donald Trump a los Estados que lo consideran no elegible para las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre de 2024. El ex presidente republicano pidió el miércoles 3 de enero a la Corte Suprema de los Estados Unidos que invalide una decisión del tribunal más alto de Colorado, que causó sensación en diciembre al excluirlo de las primarias republicanas.

El martes, Donald Trump ya había recurrido una decisión similar en Maine adoptada esta vez por la secretaria de Estado, Shenna Bellows, que había considerado que "no era apto para ser presidente" por sus acciones durante la invasión del Capitolio en Washington por sus partidarios, el 6 de enero de 2021, que intentaron impedir la certificación de la victoria de su oponente demócrata, Joe Biden.

Colorado y Maine se basaron en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que excluye de la responsabilidad pública a cualquiera que, tras prestar juramento de defender la Constitución, participe en actos de "rebelión" o "insurrección".

Según los abogados de Donald Trump, la decisión tomada por la Corte Suprema de Colorado, de ser confirmada, "marcará la primera vez en la historia de Estados Unidos que el sistema judicial impide a los electores emitir su voto por el principal candidato de un gran partido". en las elecciones presidenciales'".

"La cuestión de la elegibilidad para ejercer como presidente de Estados Unidos está propiamente reservada al Congreso -no a los tribunales estatales- para considerarla y decidirla", añadieron en su petición ante la Corte Suprema estadounidense, tres de cuyos nueve jueces fueron designados. por el Sr. Trump. También argumentaron que la Sección 3 invocada de la 14ª Enmienda no se aplicaba a Donald Trump como presidente, que el 6 de enero no fue una "insurrección" y que el magnate no "participó de ninguna manera en una rebelión" .

Las decisiones de Maine y Colorado sólo se refieren a las primarias republicanas celebradas en estos dos estados el 5 de marzo. Mientras continúen los procedimientos legales, las boletas deberán incluir el nombre del expresidente.

Fuente: Tribuna