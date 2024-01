'¿What If...?' temporada 2: El oscuro episodio de Spider-Man que nunca veremos

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La serie animada What If...? ha lanzado su esperada segunda temporada, revelando detalles intrigantes sobre lo que pudo haber sido un episodio oscuro y impactante protagonizado por Spider-Man, pero que lamentablemente nunca llegó a ver la luz.

A.C. Bradley, la guionista principal y showrunner de la serie, compartió en una entrevista exclusiva con IGN que había concebido un episodio titulado "Hijos de los hombres con Spider-Man", el cual describió como "muy, muy oscuro". Además, también se dijo que era muy parecido a la cinta Children of Men de Alfonso Cuarón. Sin embargo, este episodio nunca pasó el corte y quedó archivado, dejando a los fanáticos preguntándose sobre las posibilidades no exploradas en el universo animado de Marvel.

Crédito: Disney

What If...? se destaca por explorar líneas de tiempo alternativas en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), planteando la pregunta de qué sucedería si eventos cruciales tomaran rumbos diferentes. La temporada 1, lanzada en 2021, fue bien recibida, presentando historias alternativas con personajes icónicos del UCM, con voces destacadas como las de Chadwick Boseman, quien interpretó a T'Challa en uno de los episodios.

La temporada 2 de What If...? fue concebida en medio de la pandemia, lo que permitió al equipo creativo explorar enfoques más inusuales y centrarse en personajes subestimados. Bradley reveló que el trabajo remoto durante la cuarentena influyó en el tono de la serie, brindando más libertad creativa. Esta temporada se caracteriza por historias únicas centradas en personajes secundarios y pasados por alto, como Nebula, Darcy y Hela.

En cuanto a la temporada 2, Bradley explicó que el equipo tuvo la oportunidad de desviarse hacia personajes más rudimentarios. Se alejaron de la presión de utilizar a los protagonistas principales del UCM, permitiéndoles explorar tramas más extrañas y desconocidas.

No estamos escribiendo el gran éxito de taquilla, una película de 100 millones de dólares. Ni siquiera estamos haciendo showrunning de los programas de televisión de acción en vivo. Somos la pequeña serie de animación que pasa desapercibida para las máquinas de Marvel", comentó Bradley

Crédito: Marvel

Entre los episodios notables de la temporada 2 se encuentran el episodio 6, "What If... ¿Kahhori remodeló el mundo?", que marca la introducción de un personaje original en el UCM, y el episodio 7, "What If... ¿Hela encontró los diez anillos?", que trae de vuelta a Cate Blanchett en su papel de Hela.

Aunque el episodio oscuro de Spider-Man nunca llegó a producirse, la revelación de Bradley agrega un matiz intrigante a la narrativa de What If...?, dejando a los fanáticos con la especulación sobre qué giros oscuros y sorprendentes podrían haberse presentado en este episodio no realizado. La serie continúa expandiendo las posibilidades del multiverso y manteniendo a los fanáticos expectantes ante las futuras sorpresas que podrían deparar las líneas de tiempo alternativas exploradas en cada episodio.

