¿Abandona a RBD? Maite Perroni le dice adiós definitivo a los escenarios

Ciudad de México.- A poco más de un mes de haber concluido el Soy Rebelde Tour todavía se desconoce si volveremos a ver a todos los integrantes una vez más sobre el escenario, pero de lo que podemos estar seguros es que Maite Perroni ha cerrado toda posibilidad de deleitar a sus fans por separado, según confirmó durante un breve encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

La intérprete de éxitos como Tú y yo y Vas a querer volver respondió a las preguntas que los reporteros formularon. Una de ellas mostraba especial curiosidad acerca del regreso de la famosa, pero en solitario. La reacción de Perroni causó sorpresa, pues no titubeó ni un segundo. Parece ser que es un tema que ya ha pensado y del cual ya no le quedan dudas. Muy segura de su decisión contó a medios de comunicación que el proyecto que tenía como solista ha quedado en el pasado.

¿Eso quiere decir que jamás escucharemos de nuevo su voz en conciertos? Aunque la estrella está convencida de que por su cuenta no volverá a involucrarse en la música, no descartó seguir acompañando en futuras presentaciones a la agrupación RBD que el año pasado organizó un reencuentro después de 15 años de que finalizara su última gira de conciertos, Tour del Adiós, a finales de 2008.

No, la verdad es que no, la música es ya un capítulo cerrado en mi vida, a menos que con RBD se dé algo, pero si no ya no", reveló.