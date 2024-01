"Como me hiciste sufrir": Filtran letra de canción de Belinda; estaría dedicada a Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las relaciones más comentadas durante el año y medio que duró fue la de Belinda y Nodal. ¿A cuántas no nos hizo suspirar las fotografías y videos que ambos publicaban en redes sociales en las que se veían profundamente enamorados? La historia idílica parecía ir por buen camino, pues hasta hubo propuesta de matrimonio con todo y anillo de compromiso valuado en tres millones de dólares. La desilusión y sorpresa llegó cuando los dos cantantes anunciaron la ruptura oficial en febrero 2022; aunque de eso ya casi se cumplen dos años y cada uno hizo su vida por separado, su historia sigue dando de qué hablar.

Belinda está a punto de regresar a la escena musical con su sencillo titulado Cactus. El tema marcaría un nuevo capítulo en su carrera y sus seguidores la han apoyado desde que anunció sus planes por presentar propuestas inéditas. Una semana después del fin de su noviazgo, 'La Barbie Mexicana' había insinuado que se traía entre manos el trabajar en algunas pistas, desde ese momento sus fans no dejaron pasar la oportunidad de especular que dichas melodías estarían inspiradas en el intérprete de De los besos que te di y Adiós amor.

En las últimas horas aparentemente se filtró la letra de la canción, lo que confirmaría las sospechas del público de 'Beli'. Luego de que se difundiera en redes sociales, los internautas están más que convencidos de que todas las indirectas tendrían dedicatoria especial para el representante del regional mexicano. Se dice que la pieza musical alude al tatuaje que se hizo el compositor en el pecho y también recordó los planes de boda.

Cactus habría sido un pañuelo de lágrimas para Belinda, quien deja ver su sentir y comparte su perspectiva de su antigua relación en la que todo indica que habría vivido momentos dolorosos. El supuesto adelanto también demostraría que para la estrella fue difícil superar y olvidar a Nodal. Juzga por ti mismo, esto es lo que dice la letra no oficial:

Al final fue lo que tu demostrabas, si supieran como tú me tratabas. Una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar. A lo hecho pecho, conocí el despecho. A nuestro amor no le diste el respeto. Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui.

Bebo, salud por tu recuerdo. No lo olvido, me costó mil pedas, no llamarte cruda y hacerme la dura. Bebo, salud por todos los besos. De que sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros".

Tras el fin del vínculo, Belinda fue reservada y ofreció pocas palabras acerca del noviazgo. En su momento se limitó a confesar que se arrepentía de haber expuesto "ese tema como lo hice" y que a lo largo del romance había tomado malas decisiones que ya no podía cambiar. Dos años después, la famosa ha optado por romper el silencio, pero no ante medios de comunicación, sino a través de una canción.

Al final no hay bien sin mal y el dolor se pasará. Yo volví, Beli-k... No fuiste lo que esperé de ti, carajo como me hiciste sufrir.. Hoy quiero sacar todo esto que llevo cargando en mi corazón, porque la terapia ayuda, pero la música sana más y al final no hay ni bien sin mal y el dolor se pasará".

