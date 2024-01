Daniela Romo aparece devastada por muerte de Tina Galindo: "Siempre sentiré amor por ella"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes 30 de enero todo Televisa y el espectáculo mexicano nuevamente se vistieron de luto debido al fallecimiento de la querida productora Tina Galindo, quien mantuvo una estrecha relación con Daniela Romo. Aunque la primera actriz no había aparecido en el funeral, hace algunos momentos se le vio arribando al sitio y no dudó en externar toda la tristeza que siente por la muerte de su gran amiga.

Los primeros reportes señalaron que la empresaria teatral había fallecido a los 77 años de edad derivado de complicaciones de Covid-19, pero su familia aseguró que fue por un paro respiratorio. Presuntamente Tina se broncoaspiró con un coagulo de sangre, pero su familia asegura que murió tranquila y rodeada de sus seres queridos, entre ellos estuvo Daniela, quien compartió con la prensa que afortunadamente sí pudo despedirse de ella.

Visiblemente devastada, la intérprete de 64 años apareció en la casa de Galindo y fiel a su costumbre, atendió amablemente a los reporteros que la abordaron para darle sus condolencias. "Les agradezco a todos que estén aquí… 44 años haciendo todo juntas, y nunca me alcanzará la vida, la que me toque, más que para honrar lo que ella me enseñó, recorrer los caminos por lo que ella me guió, y todo lo que me regaló en la vida", expresó Romo con la voz entrecortada.

Al borde del llanto, la intérprete de canciones como Yo no te pido la luna mencionó lo importante que fue Tina en su vida: "Lo importante es que se queda en los corazones de muchas personas, en la mente de muchas personas, y especialmente en mí porque es el ser que me dio el ser, sin parir". Sobre si pudo despedirse de Tina, Daniela compartió cuáles fueron sus últimas palabras hacia ella:

Afortunadamente, y le doy gracias a la vida, le doy gracias a Dios… nada [le dije], nada más lo que le agradecía y todo el amor que siempre sentí, y siento y sentiré por ella, la admiración y el respeto por todo lo que ella hizo".

Daniela no pudo evitar conmoverse hasta el llanto ante las cámaras y aseguró que sentía que había quedado sola en el mundo luego de perder a Tina y también a su madre, desde hace unos años. Como se sabe, desde hace tiempo se ha especulado que la relación entre Romo y Galindo fue más allá de la amistad, pero ninguna de ellas confirmó su supuesto romance. Hasta el momento ha trascendido que los restos de la productora teatral serán cremados y descansarán junto a los de sus padres.

Fuente: Tribuna