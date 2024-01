Desde 'Ventaneando', Federica Quijano señala a Claudio Yarto por acoso: "Me las puedes dar"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días la cantante mexicana Federica Quijano ha estado en tendencia en medios de comunicación debido a la reveladora entrevista que dio a Pati Chapoy, donde ha hecho fuertes declaraciones sobre su vida privada. Durante la tarde de este lunes 29 de enero, el programa Ventaneando transmitió otra parte de la plática, donde la también política reveló el presunto acoso sexual del que fue víctima.

La hermana del actor y conductor Apio Quijano narró el impactante momento que vivió con Claudio Yarto, líder de Caló, mientras el grupo Kabah, intentaba hacerse un lugar en la industria musical a inicios de la década de los 90. La integrante del grupo pop reveló el presunto acoso que sufrió cuando tanto ella como sus compañeros de Kabah se acercaron a Yarto para que fuera su productor musical.

En ese entonces estaba Claudio Yarto de Calo buscando artistas para hacer grupos, entonces llegamos ahí con Caló, tuvimos un desencuentro no muy padre", inició su relató.

Ante la pregunta directa de la titular de Ventaneando sobre lo ocurrió en esa ocasión, Federica no se limitó y exhibió la actitud que tuvo Claudio con ella: "Llegamos a su estudio y se nos quedó viendo, él obviamente estaba hasta arriba del éxito y de todo, y entonces él llegó y se nos queda viendo y me dice ‘a ver ¿quién de acá es mayor de edad?', y le digo 'yo, yo soy mayor de edad', [me responde] 'ah, entonces tú ya me las puedes dar, entonces vente para acá'".

Posteriormente, la también defensora de animales aseguró que esta acción provocó que tanto ella como los otros integrantes de la banda no aceptaran colaborar para Yarto: "Y yo dije (impresionada)… y todos los Kabah me voltearon a ver, así como de '¿qué?', y dijimos ‘no, con permiso, vámonos’, y nos salimos corriendo", manifestó Quijano, quien en días pasados acabó en el hospital tras ser atacada por su hijo, quien sufre autismo.

Finalmente, la intérprete de temas como La calle de las sirenas y Al pasar aseguró que a pesar de que el vocalista de Caló habló del incidente y le ofreció disculpas, no ha podido olvidar lo que sucedió aquella ocasión que buscaba ingresar a la industria musical. "Me ha pedido perdón mil veces, pero obviamente, pues te marca en muchas cosas", recalcó la cantante de 52 años.

Fuente: Tribuna