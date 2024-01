Luto en la dinastía: Silvia Pinal sufre dolorosa muerte y confirman que está "muy delicada"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas el nombre de doña Silvia Pinal no ha dejado de estar en tendencia en medios de comunicación debido a que ha trascendido que se encuentra grave de salud, pero miembros de su familia han desmentido estos rumores. Sin embargo, ahora una amiga muy cercana a la 'Diva del Cine Mexicano' destapó que es verdad que su salud ha mermado y confirmó que actualmente doña Silvia "está muy delicada".

Los rumores sobre la matriarca de la dinastía Pinal comenzaron luego de que a finales de diciembre de 2023 se reportara que había sido hospitalizada de emergencia por serios problemas respiratorios. Incluso, la productora del desaparecido programa Mujer, casos de la vida real estuvo varios días en terapia intensiva, pero fue estabilizada y pudo abandonar el hospital poco antes de la celebración del Año Nuevo.

Aunque familiares como sus hijas Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel no han dejado de repetir que su madre está en perfecta recuperación, ahora otra persona las desmintió. Hace algunos momentos María Elena Galindo brindó una entrevista a distintos medios para hablar sobre la muerte de su hermana Tina Galindo y ahí fue donde compartió que 'La Pinal' no la está pasando nada bien y que por ello decidió no informarle de la partida de la productora teatral.

María Elena aseguró que el fallecimiento de Tina será un duro golpe para Silvia ya que tuvieron una relación estrecha e incluso, su hermana era la albacea de 'La Diva mexicana': "No le he avisado porque ella está muy delicada y a mí no me gusta (que la expongan), ellas se querían muchísimo, Tina era la albacea de doña Silvia, yo sé que a Silvia no se lo puedo decir ahorita", explicó la hermana de la fallecida.

Acto seguido, Galindo afirmó que ella prefiere que alguien más le dé la noticia, a ser ella quien la llame para informarle de la partida de Tina: "A lo mejor se lo comentan pero ya es otra cosa, ya no la ve (muerta)", resaltó María Elena. Cabe resaltar que hasta el momento ningún miembro de la familia de doña Silvia Pinal ha confirmado sus problemas de salud pero se espera que pronto emitan un comunicado para aclarar o confirmar los rumores.

