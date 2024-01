"¿Qué le pasó?": Angélica Vale aparece irreconocible en Televisa tras brutal pérdida de peso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y conductora Angélica Rivera nuevamente están apoderándose de la atención de toda la prensa y usuarios de las redes sociales debido a que en una reciente entrevista que concedió a Televisa, apareció luciendo irreconocible. La también cantante y estrella de teatro compartió ante las cámaras cuál era fue su secreto para bajar de peso, pues en la actualidad presume una renovada figura.

La intérprete de telenovelas como Soñadoras, Amigas y Rivales, Las vías del amor y La fea más bella ha contado en más de una ocasión que su sobrepeso se produjo luego de quedar embarazada, pues se enfrentó a severos problemas hormonales. Tras convertirse en madre, 'La Vala' subió más de 30 kilos: "No podía bajar de peso dejando de comer algo que no me había comido, porque no había engordado por haberme comido algo, o mucho... fue un cambio hormonal", dijo hace años ante las cámaras de Ventaneando.

Angélica Vale tras subir de peso

Sin embargo, en los últimos meses la hija de doña Angélica María ha impresionado por su impactante cambio físico pues desde que regresó a México para estar en el musical Vaselina, ha demostrado que bajó varios 'kilitos', no obstante, ella no se había pronunciado al respecto. Pero el pasado fin de semana durante su visita a Guadalajara con la mencionada puesta en escena, Angélica apareció más cambiada y delgada que nunca.

Angélica Rivera luce irreconocible tras bajar de peso

En una entrevista exclusiva que dio a Televisa Espectáculos, la también locutora de radio explicó que efectivamente sí ha estado perdiendo peso y contó su secreto. "Es todo un tema, yo creo que todas las mujeres deberían de ir a un endocrinólogo antes de embarazarse". Y hasta presumió que en las pasadas fiestas decembrinas no subió de peso, sino que bajó más: "Lo mío fue un problema hormonal que no había forma de bajar, hasta que encontré una endocrinóloga que supo qué hacer conmigo".

Su charla fue transmitida en el programa Con Permiso de Unicable, donde el titular Juan José Origel no dejó de elogiarla: "Está impresionante de delgada, ve cómo se ha adelgazado tan pronto, se ve divina, espectacular", mencionó Pepillo antes de mandar a la nota, mientras que Martha Figueroa añadió: "¿No tendré yo también de mis hormonas? ¿no estaré yo también malita?, se ve increíble", expresó. Cabe resaltar que en los comentarios de redes, los televidentes han estado criticando a Angélica, asegurando que miente y que bajó de peso de otra forma.

Solo mirándole la cara te puedes dar cuenta que está con dieta o es cirugía bariatría".

Si Vale siempre fue gordita, desde antes de parir".

No es pecado decir 'no podía bajar y decidí realizarme un corte de estómago'".

Yo creo que Angélica Vale se hizo una cirugía bariátrica".

Fuente: Tribuna