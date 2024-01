Saint Motel hará vibrar la a Ciudad de México con su regreso triunfal; mira cuándo y más detalles

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Saint Motel, la banda ícono del indie pop, regresa a México con un nuevo álbum y promete conquistar corazones en su presentación programada para el 1 de junio en el Foro Puebla, ubicado en la Ciudad de México. Fundada en 2007 por el cantante y compositor A.J. Jackson en Los Ángeles, California, la banda ha evolucionado desde sus humildes inicios hasta convertirse en una de las más aclamadas en Estados Unidos, con integrantes como Aaron Sharp, Greg Erwin, Dark y A. J. Jackson.

Su proyecto musical inició en solitario, pero hoy en día Saint Motel es reconocido por su diversidad de géneros que van desde el indie pop, rock alternativo, dream pop hasta el electro pop. Con trabajos como su EP debut ForPlay en 2009, que le valió reconocimiento local, y el exitoso álbum internacional My Type, la banda ha logrado atraer seguidores de diferentes gustos musicales.

Crédito: Ocesa

My Type, producido por Jacknife Lee (quien también trabajó con Two Door Cinema Club), consolidó el sonido distintivo de Saint Motel, resonando en los oídos de fans alrededor del mundo. Sin embargo, la magia de la banda no se limita solo a su música, ya que destacan igualmente por sus impresionantes videos musicales y, sobre todo, por sus cautivadores espectáculos en vivo.

El Foro Puebla será el escenario donde Saint Motel desplegará toda su energía el 1 de junio, prometiendo una experiencia única que fusiona elementos visuales y teatrales. La combinación de su talento musical y la puesta en escena creativa ha consolidado a la banda como un referente en la escena indie pop.

Para los fanáticos que esperan ansiosos este regreso, los boletos estarán disponibles a partir del 2 de febrero a las 11:00 AM, hora local. Las entradas podrán adquirirse en las taquillas del Foro Puebla o a través de Ticketmaster. La expectativa se ha elevado ante la noticia de este esperado regreso, y se espera que la Ciudad de México vibre al ritmo contagioso de Saint Motel.

Prepárense para bailar y cantar a todo pulmón con una de las bandas más queridas y emocionantes de la escena musical actual. La cita está hecha, y Saint Motel promete llevar a su audiencia en un viaje inolvidable a través de su singular sonido indie pop.

Fuente: Tribuna